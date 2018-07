MHD v Bratislave bude od pondelka jazdiť v prázdninovom režime

Pozrite si pozorne grafikon.

Bratislava 1. júla (TASR) - Bratislavská mestská hromadná doprava bude od pondelka (2.7.) do začiatku septembra jazdiť v režime pracovný deň - školské prázdniny. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.



Vzhľadom na tento režim bude mať podnik dostatok kĺbových autobusov, aby mohol nahradiť v plnom rozsahu prevádzku trolejbusovej linky 202 po celej jej trase. "V termíne od 2.7. do 2.9., počas školských prázdnin, bude takto nahradená plnohodnotná prevádzka trolejbusovej linky 202 kĺbovými autobusmi podľa platných cestovných poriadkov (Čiližská – Gagarinova – Prievozská – AS Mlynské Nivy – Nemocnica sv. Michala)," informuje DPB.



Kým doteraz jazdila po skrátenej trase trolejbusovej linky 202 náhradná autobusová doprava linky X72 v úseku Nemocnica sv. Michala – Hraničná, v letnom období linka X72 nebude premávať, nakoľko bude plne nahradená autobusovou linkou 202. Linka 205 bude premávať naďalej po odklonovej trase cez Špitálsku ulicu a Ulicu 29. augusta, obslúži aj zastávku Špitálska.



"Toto opatrenie bude realizované len počas prázdninového obdobia, nakoľko pri plnej zimnej výprave na toto riešenie nie je k dispozícii požadovaný počet kĺbových autobusov," spresnil DPB.