Na festivale maskotov v bratislavskej ZOO sa ukáže vyše 50 postavičiek

Bratislava 20. mája (TASR) – Bratislavská ZOO bude v nedeľu hostiť Veľký festival maskotov. V rámci 5. ročníka podujatia sa predstaví vyše päťdesiat postavičiek. Nebudú medzi nimi chýbať zvieratká, maskoti firiem, športových klubov či rozprávkové postavičky, s ktorými sa deti budú môcť odfotiť, zabaviť aj prejsť krátku trasu v rámci pochodu maskotov. TASR o tom informovala bratislavská ZOO.



"Podujatie je milým spestrením začiatku sezóny v ZOO. Určite poteší rodiny s deťmi, na ktoré čakajú zaujímavé aktivity. Sme radi, že naša ZOO ponúkne ďalšie originálne podujatie a veríme, že v nedeľu 20. mája zavíta do ZOO množstvo návštevníkov," uviedla Alexandra Podgórska zo ZOO Bratislava.



Súčasťou podujatia bude podľa jej slov pódiový program, v ktorom sa predstaví zúbková hliadka s Bystríkom, Robom Pappom, Monikou a Zuzkou Haasovými, nebudú chýbať hudobné a tanečné vystúpenia, minidisko, animácie a ďalší program.



„Deti potešia aj sprievodné aktivity ako tvorivé dielne, nafukovadlá, maľovanie na tvár, zaujímavé prezentácie partnerov a ďalšie aktivity. Návštevníci festivalu maskotov budú môcť podporiť zapojením sa do charitatívnej tomboly atraktívne projekty prostredníctvom organizácie Misia 03, ktorá pomáha rodinám v krízových situáciách," doplnila Podgórska, podľa ktorej sa návštevníci budú môcť zapojiť aj do zbierky venovanej novému výbehu pre medveďa hnedého s názvom „Nový domov v tieni stromov".



Veľký festival maskotov sa v bratislavskej zoologickej záhrade začne o 14.30 h.