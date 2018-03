Na Železnej studienke opäť stavajú zábrany na záchranu žiab

V sobotu sa tam stretlo asi 50 ľudí, viac než polovicu tvorili deti.

Bratislava 17. marca (TASR) - Dobrovoľníci sa tento víkend už po 33. raz zapájajú do pomoci ropuchám pri ich jarnej migrácii na Železnej studienke v Bratislave, kde dochádza k najväčšiemu úhynu ropuchy obyčajnej. V sobotu sa tam stretlo asi 50 ľudí, viac než polovicu tvorili deti.



"V jarnom období sa ropuchy a hnedé skokany premiestňujú z lesného prostredia do rybníkov a pokiaľ na tejto svojej púti musia prekonávať vozovku, veľmi často dochádza k ich úhynom," vysvetlila pre TASR hlavná koordinátorka akcie Blanka Lehotská. Preto dobrovoľníci stavajú fóliové zábrany, ktoré žaby zastavia. So stavbou začali vysokoškoláci a firemní dobrovoľníci už v piatok.



Záchrana ropúch sa dnešnou akciou nekončí, nasledovať bude ešte ich prenos cez cestu a následné odstránenie zábran, keď budú žaby po nakladení vajíčok opúšťať rybníky, informovala Lehotská. Tento rok je podľa nej o prenášanie žiab veľký záujem, škôl a záujmových skupín, ktoré chcú pomôcť, je viac ako dní migrácie.



To, kedy sa budú žaby prenášať, závisí od vývoja počasia. "Aby sa migrácia rozbehla, ropuchy potrebujú nočné teploty ideálne osem až desať stupňov Celzia," vysvetlila Lehotská. O počtoch prenesených, ale aj usmrtených žiab sa vedie presná evidencia.



Akciu zorganizovala mimovládna organizácia Miniopterus v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Malé Karpaty. Jej cieľom je záchrana ropuchy obyčajnej a čiastočne aj skokana hnedého.