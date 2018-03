Bratislava naďalej odstraňuje nelegálne bývalé telefónne búdky

Z takmer 50 takýchto stavieb sa mestskej časti podarilo odstrániť takmer 30. Zvyšné by mali byť odstránené postupne do konca mája.

Bratislava 26. marca (TASR) – Z ulíc bratislavského Starého Mesta miznú naďalej čierne stavby, konkrétne bývalé telefónne búdky. Tie v ostatných rokoch slúžili a slúžia ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight. Z takmer 50 takýchto stavieb sa mestskej časti podarilo odstrániť takmer 30. Zvyšné by mali byť odstránené postupne do konca mája.



"Je to proces, ktorý trval niekoľko rokov, kým sme v zmysle stavebného zákona dospeli k vykonaniu exekúcie odstránenia čiernych stavieb. Je to stavba, ktorá potrebuje mať stavebné povolenie. V stavebnom konaní však vlastník nekomunikoval, nereagoval," uviedol pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík.



Napriek tomu, že mestská časť kuriérskymi službami doručovala v rámci rokovania zásielky na ostrov v Karibiku, kde má údajne vlastník sídlo a zásielky boli preberané, odpovede sa nedočkala. "Stavebné konanie sme tak ukončili rozhodnutím o tom, že ide o čierne nelegálne stavby a rozhodnutím o ich odstránení," doplnil Števčík.



Náklady na odstránenie všetkých nelegálnych stavieb, ktoré slúžili v minulosti ako telefónne búdky, predstavujú zhruba 20.000 eur. Toľko dokopy zaplatí mestská časť svojim technickým službám za ich odstránenie. Na otázku, či si ich bude samospráva od vlastníka vymáhať, odpovedal starosta, že sa o to pokúsia. "Budeme si ich, samozrejme, vymáhať, u vlastníka, ktorý je jediný nám známy. Ale ten úspech je veľmi otázny," podotkol Števčík.



Starosta zároveň nepovažuje za nereálnu ani predstavu, že by sa na niektorých frekventovaných miestach umiestnili nové telefónne búdky. O tom však v prvom rade chce rokovať s operátormi. "Je to zaujímavá myšlienka, určite oslovíme operátorov, či by boli ochotní prevádzkovať takúto telefónnu búdku," poznamenal starosta s tým že otázny je zatiaľ aj vzhľad prípadnej telefónnej búdky, prípadne či by malo ísť o repliku nejakej staršej búdky.



Myšlienka je zatiaľ otázna aj pre samotných operátorov. Slovak Telekom zatiaľ záujem o prevádzkovanie automatov v budúcnosti nevie potvrdiť, ani vylúčiť. "Ich prevádzku sme však ukončili práve preto, že automaty neboli takmer vôbec využívané. Stávali sa skôr terčami vandalov, a preto bolo ich fungovanie ekonomicky neefektívne," uviedol pre TASR Peter Gálik, hovorca Slovak Telekom.



"Spoločnosť Orange Slovensko telefónne búdky neprevádzkovala. Ani o takejto aktivite, aj vzhľadom na penetráciu mobilných telefónov, do budúcna neuvažujeme," doplnila hovorkyňa spoločnosti Orange Slovensko Alexandra Piskunová.