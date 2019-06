Bratislava namontuje klimatizáciu do 70 autobusov a 29 električiek

V roku 2021 plánuje DPB nákup 50 nových 12 metrov dlhých klimatizovaných autobusov a 16 nových klimatizovaných trolejbusov.

Bratislava 24. júna (TASR) – Mesto Bratislava plánuje nasledujúce mesiace namontovať klimatizáciu do 70 autobusov a do 29 električiek. Plánuje tiež nákup 84 nových klimatizovaných vozidiel. Do leta 2020 sa tak má zvýšiť percento klimatizovaných autobusov na 78 a v prípade električiek na 61 percent. Uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti. Dopravný podnik Bratislava (DPB) má v súčasnosti klimatizáciou vybavenú zhruba polovicu vozidlového parku.



V roku 2021 plánuje DPB nákup 50 nových 12 metrov dlhých klimatizovaných autobusov a 16 nových klimatizovaných trolejbusov. "V roku 2022 je naplánovaný ďalší nákup a obnova 100 nových klimatizovaných autobusov a 30 plne nízkopodlažných klimatizovaných električiek. To znamená, že v lete 2022 by mal mať DPB vo svojom vozovom parku už 100 percent klimatizovaných autobusov, 95 percent trolejbusov a 82 percent električiek," spresnil Vallo.



DPB má v súčasnosti klimatizáciou vybavenú zhruba polovicu vozidlového parku a všetky tieto vozidlá sú označené piktogramom. Z 513 autobusov je momentálne 286 klimatizovaných, zo 130 trolejbusov je klimatizovaných 120 a zo 194 električiek má klimatizáciu 60. Obnova vozidlového parku DPB sa podľa primátora robí postupne v závislosti od financií a špecifikáciou každého novokúpeného vozidla je už aj výkonná klimatizácia.



Mesto priznáva, že potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa všetky vozidlá MHD vymenia za nové s klimatizáciou. "V teplách, ktoré sú každým rokom neznesiteľnejšie, si však pre komfort cestujúcich nemôžeme dovoliť čakať len na prirodzenú obnovu vozového parku, a preto, hoci sme si vedomí, že nie je najekonomickejšie riešenie dokupovať do starých vozidiel so životnosťou pár rokov nové klímy, mesto a DPB k takémuto kroku čiastočne pristúpi," skonštatoval Vallo.



Vozidlá, ktoré sú momentálne vybavené klimatizáciou, ju podľa primátora aj používajú, v ostatných je ventilácia vzduchu. Deklaruje, že funkčnosť klimatizácie vo vozidlách MHD je kontrolovaná denne. V prípade, že nastane porucha klimatizácie, pracuje sa na jej odstránení. "Problémy s klimatizáciou sú prevažne technického charakteru a DPB ich zaznamenáva prevažne u starších typov vozidiel, kde k nim prichádza hlavne z dôvodu poddimenzovania a zastaranosti klimatizačných jednotiek. Tieto musia pracovať neustále na maximálny výkon z dôvodu častého otvárania okien cestujúcimi a tiež častého otvárania dverí. Dochádza pritom k enormnému úniku vychladeného vzduchu počas státia vozidiel na zastávkach," vysvetlil Vallo.



Ako tvrdí, DPB zvýšil počet pracovníkov zaškolených na servis klimatizácií, rozšíril kapacity špecializovanej servisnej techniky a zabezpečil dodatočné kapacity externých dodávateľov servisných služieb. Denne pracuje na odstránení problémov s klimatizáciou cez 20 pracovníkov.