Návštevníkov MS v Bratislave budú varovať pred neserióznymi taxikármi

Bratislava chce aj zabrániť dopravnému kolapsu v meste. Zriadi záchytné parkoviská, posilní MHD a zavedie MHD zadarmo pre návštevníkov šampionátu, ktorí sa v deň hokejového zápasu preukážu vstupenkou.

Bratislava 19. marca (TASR) – Mesto Bratislava pripravuje na Hlavnej stanici informačnú kampaň. Chce ňou varovať najmä zahraničných návštevníkov májových majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, aby si dávali pozor na neserióznych taxikárov. Informoval o tom bratislavský viceprimátor Juraj Káčer.



"Vieme, že sa v minulosti a aj počas minulých majstrovstiev sveta objavili viaceré problémy s predraženými taxíkmi. Mesto pripraví informačnú kampaň tak, aby naši taxikári nedobehli zahraničných turistov a tí nemali nepríjemný zážitok zo šampionátu,“ priblížil Káčer. Ako podotkol, mesto rokuje v tejto veci aj s bratislavským Cech taxi.



Bratislava chce aj zabrániť dopravnému kolapsu v meste počas hokejového šampionátu. Zriadi preto záchytné parkoviská, posilní MHD a zavedie MHD zadarmo pre návštevníkov šampionátu, ktorí sa v deň hokejového zápasu preukážu platnou vstupenkou na duel majstrovstiev sveta. "V meste budú zriadené záchytné parkoviská na Tyršovom nábreží, na Technickej ulici, na futbalovom štadióne v Dúbravke i na Zlatých pieskoch. MHD spoje zo záchytných parkovísk budú posilnené," spresnil Káčer.



Riaditeľ Organizačného výboru majstrovstiev sveta 2019 Igor Nemeček uviedol, že rokujú s bratislavskou mestskou časťou Nové Mesto o parkovaní tunajších obyvateľov v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu, kde sa bude šampionát odohrávať. "Všetci rezidenti, ktorí tam bývajú, dostanú špeciálne povolenia, aby parkovali v okolí štadióna. Robíme ten istý postup ako v roku 2011. Títo ľudia sa dostanú na svoje miesta. Nejdeme uzatvárať cesty okolo štadióna. Doprava bude obmedzená pri začiatku a na konci zápasu, nie úplne uzatvorená," podotkol.



Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút informoval, že oficiálne fanzóny hokejových majstrovstiev budú v Bratislave v oblasti Istropolisu, čiže v blízkosti dopravného uzla a zimného štadióna. V Košiciach to bude Kulturpark.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) už podpísali a spustili investície za vyše 500.000 eur do Hlavnej stanice pred májovými majstrovstvami. Ukončené majú byť do konca apríla. V rámci nich sa má vyčistiť interiér i exteriér, vymeniť svietidlá, nainštalovať orientačný systém, nové fasádne fólie a nový svetelný nápis, či zvýšiť počet predajných miest cestovných dokladov.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo to však vníma len ako "povrchové zmeny". "Neviem o tom, že by sa situácia radikálne zmenila. Ani minulý rok sľubovaná rekonštrukcia sa nestíha. My ako mesto odmietame investovať peniaze do nejakého nálepkovania a povrchného vylepšovania stavu, ktorý je pre nás dlhodobo neprijateľný," vyhlásil. Ako tvrdí, mesto má záujem v spolupráci so štátom zlepšiť Hlavnú stanicu. "Pracujeme na tom," podotkol. ŽSR v januári pre TASR uviedli, že neupúšťajú od plánu v budúcnosti komplexne zrekonštruovať Hlavnú stanicu. Viceprimátor Káčer podotkol, že mesto opravilo prístrešok neďaleko stanice a zvýši počas majstrovstiev výdavky na čistotu tých častí, ktoré má v správe.



Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája.