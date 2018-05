Nevkusnej reklamy na Obchodnej ulici v Bratislave bude ubúdať

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal uviedol, že podobný koncepčný materiál odstraňovania nevskusnej reklamy, ktorým hlavné mesto doháňa resty z minulosti, sa pripravuje pre celú Bratislavu.

Bratislava 23. mája (TASR) - Obchodná ulica v Bratislave začína meniť svoj vzhľad. Počas odstraňovania prvých reklamných prvkov na fasáde budovy s popisným číslom 62 predstavili v stredu zástupcom médií manuál Nová Obchodná, ktorý má slúžiť ako sprievodca pravidlami umiestnenia reklamných stavieb a informačných zariadení. V rámci tohto projektu chce hlavné mesto apelovať na majiteľov prevádzok, aby vzhľad svojich fasád zosúladili s manuálom, ktorý obsahuje pravidlá umiestňovania reklamy v tomto verejnom priestore v súlade s novou reguláciou.



"Je to materiál, ktorý pripravili spoločne hlavné mesto, občianske združenie Obchodná ulica a okolie, Slovenská technická univerzita, krajský pamiatkový úrad a celý tím odborníkov pracujúcich na tom, aby prevádzky a obyvatelia na Obchodnej ulici mali návod, ako postupovať pri reklame a propagácii svojich priestorov, pretože to, čo tu vidíme, stále nie je v poriadku," uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že podobný koncepčný materiál, ktorým hlavné mesto doháňa resty z minulosti, sa pripravuje pre celú Bratislavu.



"Manuál nie je záväzný, ale odporúčací," poznamenala hlavná architektka Ingrid Konrad k publikácii, ktorej genéza je však podľa nej určitou zárukou záväznosti. "Vznikal širokým participatívnym procesom, nespočetnými diskusiami a workshopmi, kde boli prizývaní nielen majitelia budov, ale aj prevádzkovatelia. Podstatné je, aby čokoľvek my vydáme, či to bude zákon alebo nie, aby si to ľudia zobrali za svoje, aby mali pocit, že sa na tom mohli spolupodieľať," doplnila a ďalej potvrdila, že na jednom z najdôležitejších obchodných priestorov Bratislavy sa overuje draft veľkého manuálu vonkajšej reklamy, ktorý je pripravený pre celé územie hlavného mesta.



Riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) Ivo Štassel pripomenul, že Obchodná ulica je súčasťou územia pamiatkovej zóny a podlieha pamiatkovým zásadám: "Treba vytvoriť komplexný tlak na všetky prevádzky, aby sa manuál dostal do praxe. Samospráva je ochotná vytvoriť mediátora, ktorý každého žiadateľa pripraví na to, aké zásahy treba urobiť, a potom to odkomunikujeme aj voči pamiatkovému úradu. Cesta je pripravená, len treba spoločné úsilie, aby to všetko vyšlo a výsledkom bude krajšia Obchodná ulica."



Hlavná editorka publikácie Milota Sidorová poukázala na to, že pre jej autorov bolo zásadné vytvoriť graficky prijateľný manuál, ktorý pochopí úplne každý. "Veľmi sprehľadní proces, je to veľmi obrázkové, návodné, je to precedentná publikácia veľmi jednoducho zrozumiteľná," podčiarkla na margo knižného sprievodcu, ktorý oficiálne predstaví bratislavský primátor spolu s autormi publikácie a zástupcami partnerov 30. mája v hoteli Crowne Plaza o 19.00 h.