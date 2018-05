Nové centrum Apollo chce developer začať budovať koncom roka 2019

Koncom tohto roka chce začať búrať súčasné biznis centrum. Presné termíny však budú závisieť od priebehu a dĺžky povoľovacích i administratívnych procesov.

Bratislava 29. mája (TASR) – Na mieste biznis centra Apollo 1 na Prievozskej ulici v Bratislave, ktorému hrozilo zrútenie, chce developer HB Reavis vybudovať projekt Nové Apollo. Začiatok jeho výstavby odhaduje koncom roka 2019, ukončenie o dva roky neskôr. Koncom tohto roka chce začať búrať súčasné biznis centrum. Presné termíny však budú závisieť od priebehu a dĺžky povoľovacích i administratívnych procesov. TASR o tom informovala hovorkyňa investora Martina Jamrichová.



Súčasťou Nového Apolla budú okrem kancelárií aj prevádzky poskytujúce služby miestnej komunite a rastúcim firmám v Bratislave. Budova bude mať sedem podlaží s ôsmym ustúpeným, na zachovanie doterajšej svetlotechniky. "Pre obyvateľov okolitých bytov to znamená, že budú mať rovnako svetla ako doteraz. V podzemí vybudujeme 484 parkovacích miest a pribudne aj veľký cyklistický hub," povedala Jamrichová. Vo vnútri budovy sľubuje developer otvorené átrium so stĺpovou kolonádou.



Samotná prestavba začne odstránením súčasného biznis centra Apollo 1 a následne výstavbou nového projektu. "Komplexný plán postupu prác zverejníme vo chvíli, kedy budú jasné všetky kroky a ich časový harmonogram po úspešnom absolvovaní celého povoľovacieho procesu," povedal Jakub Gossányi z HB Reavis.



V roku 2015 zistil majiteľ biznis centra Apollo 1 problémy so statikou objektu, ktoré boli tak závažné, že budovu bolo potrebné uzatvoriť a prestať užívať. Medializované informácie v tom čase hovorili o preťažení budovy na viacerých miestach o 50 percent, na jednom mieste až o 250 percent. Developer pôvodne uvažoval, že po realizácii potrebných stavebno-technických opatrení obnoví jeho prevádzku začiatkom roka 2016. Následné statické posudky však preukázali závažné poškodenie statiky objektu a odporučili objekt asanovať.