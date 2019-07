Nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú sa otvoria 10. augusta

Cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD), konkrétne linkou 87, sa musia pripraviť na zmenu jej trasy v smere z Ovsišťa.

Bratislava 26. júla (TASR) - Nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú ulicu v Bratislave, ktoré vybudovali v rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom, sprístupnia až 10. augusta. Ich otvorenie sa tak o niekoľko dní posunie. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že aj napriek tomu to bude skôr, ako bolo pôvodne plánované.



"Dôvodom je odstránenie niektorých chýb, ktoré sa objavili v rámci kolaudačného konania," vysvetlil Bubla. Pre motoristov to znamená, že spolu so spustením nových zjazdov z diaľnice zo smeru Trnava i Petržalka na Slovnaftskú, ktoré spôsobovali najväčšiu záťaž na zhustenie dopravy, sa zároveň začnú aj práce na druhej etape rekonštrukcie. Tá sa bude týkať najmä napojení na Prístavnú ulicu.



"To, na čo príde 10. augusta, je uzavretie úseku z Bajkalskej na Prístavnú ulicu, kde sa počas tejto etapy bude dať dostať len cez Prievozskú ulicu. Ostatné smery Prístavného mosta, okrem dvoch zmienených novootvorených zjazdov na Slovnaftskú ulicu, zostanú naďalej uzavreté," vysvetlil Bubla.



Cestujúci mestskou hromadnou dopravou (MHD), konkrétne linkou 87, sa musia pripraviť na zmenu jej trasy v smere z Ovsišťa. Po obslúžení zastávky Prievozská na Bajkalskej ulici zabočí autobus MHD vpravo na ulicu Mlynské nivy, kde bude približne 70 metrov za križovatkou s Bajkalskou ulicou zriadená náhradná zastávka Prístavný most. Pokračovať bude v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú ulicu, kde sa obratom pri čerpacej stanici napojí od zastávky Prístav na svoju stálu trasu.