Novú škôlku na Turnianskej ulici v Bratislave otvoria až v roku 2021

Bratislava 5. marca (TASR) – Otvorenie budúcej materskej školy (MŠ) na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke sa opäť posúva. Vzniknúť má v zrekonštruovaných nevyužívaných priestoroch v jednom z krídel základnej školy. Pôvodne mala byť škôlka otvorená vlani v septembri, neskôr sa termín zmenil na január 2019. Najnovšie samospráva uvádza prijímanie detí do novej škôlky so štyrmi triedami s kapacitou viac ako 80 miest k 1. septembru 2021.



Presúva sa totiž aj samotný začiatok rekonštrukčných prác. Mestská časť bola síce úspešná v predchádzajúcej výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na nenávratný finančný príspevok, ktorý mal pokryť časť nákladov. Od uzatvorenej zmluvy však ministerstvo neskôr odstúpilo. Mestská časť sa tak o peniaze uchádza v rámci aktuálnej výzvy znova.



"Odstúpenie od zmluvy zo strany ministerstva bolo z dôvodu existencie záložného práva na nehnuteľnostiach, na ktorých sa mal predmetný projekt realizovať. Čím prišlo k nesplneniu podmienok poskytnutia príspevku v rámci predmetnej výzvy," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Potvrdil to aj rezort pôdohospodárstva. "Pozemok, na ktorom sa mala realizovať rekonštrukcia základnej školy, bol zaťažený právom tretej osoby, čo je v rozpore s podmienkami stanovenými v príslušnej výzve," poznamenal Michal Feik z ministerstva.



V súčasnosti mestská časť podotýka, že majetkovo-právne vzťahy v rámci predmetných pozemkov má už usporiadané. "Pozemky, v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, sú vo vlastníctve žiadateľa, mestskej časti," doplnila Halašková. V prípade pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve právnických osôb, disponuje mestská časť platnou zmluvou o zriadení vecného bremena a zároveň platným súhlasom vlastníkov pozemkov s projektom.



Začiatok prác odhaduje miestny úrad na september tohto roka. Rekonštrukčné práce by mali trvať sedem mesiacov, ukončenie je predbežne naplánované na marec 2020. Cez verejné obstarávanie vybrala medzičasom mestská časť aj dodávateľov prác. Jeden z nich má mať na starosti rekonštrukciu a energetickú hospodárnosť budovy, druhý výstavbu detského ihriska v areáli novej škôlky. Po dokončení prác a kolaudácii by mala byť materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení.