O kreslo starostu Petržalky zabojuje aj súčasný vicestarosta J. Bučan

Bratislava 28. júna (TASR) – O post starostu bratislavskej Petržalky chce v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách zabojovať aj súčasný vicestarosta a šéf občianskeho združenia My sme Petržalka Ján Bučan. Svoju kandidatúru ako nezávislý kandidát oficiálne ohlásil vo štvrtok. O priazeň voličov sa chce uchádzať predovšetkým dvoma nosnými témami, a to revitalizáciou Veľkého Draždiaka a konceptom Karty Petržalčana.



"Už osem rokov pôsobím v komunálnej politike a slúžim ľuďom. Za tých osem rokov sa mi podarilo v komunále množstvo vecí zmeniť, presadiť. Či už v oblasti školstva, športu. Faktom ale zostáva, že tie zásadné a kľúčové veci a ich dynamiku viete ovplyvniť iba z pozície starostu," uviedol Bučan na tlačovej besede pri príležitosti ohlásenia jeho kandidatúry. Najväčšiu a najzelenšiu bratislavskú mestskú časť považuje za dobrú adresu s potenciálom. Je však presvedčený, že spolu s obyvateľmi si zaslúži viac.



Jednou z hlavných tém jeho kampane je revitalizácia areálu Veľkého Draždiaka, ktorý považuje za pridanú hodnotu mestskej časti. Odôvodňuje to tým, že za ostatných 30 rokov sa v Petržalke veľa vecí zmenilo, na vyhľadávanom kúpalisku však takmer nič, čo považuje za škodu. Navrhuje preto citlivo zrevitalizovať jeho okolie vyzdvihnutím jeho prírodného charakteru za použitia prírodných materiálov. Okrem jemného doriešenia existujúcich bufetov by malo ísť o vybudovanie chýbajúceho sociálneho zázemia, vytvorenie oddychovej zóny s mólom na jazere a doplnenie služieb pre návštevníkov.



Druhou nosnou témou je koncept Karty Petržalčana. "Tá sa má Petržalčanovi odvďačiť a poďakovať, že tu žije, býva, platí dane, že sa angažuje a stará o okolie," priblížil Bučan. Karta by mala ponúkať komplexný balík služieb a zliav, napríklad na kultúrne podujatia, na pobočkách miestnej knižnice či plavárne. Ambíciou sú tiež výhody v mestskej hromadnej doprave. "Zároveň bude jej držiteľ proaktívne informovaný o zaujímavých a kľúčových dátumoch," doplnil Bučan. Ten by tak vďaka karte vedel napríklad o podujatiach mestskej časti, o dátumoch rozkopávok v jeho okolí, o pristavení veľkokapacitných kontajnerov či termínoch na zaplatenie miestnych daní a poplatkov.



"Môžete sa pýtať, či nemá Petržalka aj iné problémy. Súhlasím s vami, ale som presvedčený o tom, že oveľa väčší zmysel, ako o týchto veciach rozprávať, je začať ich riešiť," podotkol Bučan. Prehľad návrhov v oblasti školstva, športu, verejného priestoru, kultúry či dopravy má zverejnený na webovej stránke bucan2018.sk, spolu s jeho tímom kandidátov na miestnych a mestských poslancov.



Do boja o získanie postu starostu Petržalky v tohtoročných novembrových komunálnych voľbách sa už oficiálne zapojil miestny a mestský poslanec Ján Hrčka a aktivistka a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Tatiana Kratochvílová. Kandidovať bude aj miestna a mestská poslankyňa a zároveň podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Elena Pätoprstá a mestský i krajský poslanec Marian Greksa. Svoju kandidatúru má v piatok (29.6.) ohlásiť aj ďalší miestny i mestský poslanec Oliver Kríž. Zabojovať o priazeň voličov zvažuje aj občiansky aktivista Miroslav Dragun. Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan sa zatiaľ nerozhodol, či sa o starostovské kreslo bude uchádzať znova.