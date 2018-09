O kreslo starostu bratislavského Ružinova má záujem aj S. Drozd

O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza s politickou podporou strany Smer-SD, SNS a Strany zelených Slovenska.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Regulácia výstavby cez územné plány zón (ÚPZ), stabilizácia rodinnej zástavby a sídliskového urbanizmu, ale tiež priestor na rozvoj v bývalých priemyselných zónach. To je jedna z priorít kandidáta na starostu v bratislavskom Ružinove, v súčasnosti miestneho a mestského poslanca Slavomíra Drozda. O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza s politickou podporou strany Smer-SD, SNS a Strany zelených Slovenska.



Svoje rozhodnutie opätovne sa uchádzať o post starostu, ktorú už zastával v rokoch 2006 až 2010, odôvodňuje súčasným stavom v mestskej časti. "Regulácia výstavby zastala. Za osem rokov sa neschválil žiadny nový územný plán zóny, športoviská sa nevyužívajú naplno, hotel na Zimnom štadióne V. Dzurillu, ktorý má slúžiť hokejovej mládeži počas turnajov, nefunguje," uviedol pre TASR Drozd, podľa ktorého potrebuje Ružinov impulz a ťah na bránku, vedieť manažovať a motivovať úrad k službe obyvateľom. Tým zasa ponúka svoje skúsenosti, odbornosť a vzťah a srdce k mestskej časti.



Jednou z priorít pre neho je teda regulovať výstavbu územnými plánmi zón, stabilizovať rodinnú zástavbu v Prievoze a na Trnávke, sídliskový urbanizmus na Štrkovci, Trávnikoch, Ostredkoch, Pošni a Nivách. Zároveň vytvoriť priestor pre rozvoj v bývalých priemyselných zónach na Mlynských nivách, bývalej panelárne, 'maltárne' či uholných skladov a v priestore medzi Prievozom a Slovnaftom.



Za nemenej dôležité považuje dopravu a parkovanie a s tým súvisiace zavedenie rezidenčnej parkovacej politiky. Pokračovať chce v rozvoji školstva, zvyšovaní miest v materských školách i jasliach, venovať sa plánuje aj podpore športu, napríklad vybudovaním plavárne a športovej haly. Chýbajú mu tiež oplotené voľné výbehy pre psov.



V oblasti sociálnej starostlivosti chce napríklad obnoviť športovo-rekreačné či liečebno—rekreačné pobyty pri mori. "Ružinov mal tradíciu športovo-rekreačných pobytov pre deti v letných mesiacoch, keď strávilo každoročne 320 detí týždeň pri mori. V septembri išlo k chorvátskemu moru na liečebno-rekreačný pobyt 160 seniorov, pričom mestská časť zaplatila všetkým 50 percent z ceny. Sociálna politika Ružinova bola vzorom pre ostatné mestské časti," podotkol Drozd. Zaviesť chce preto letné tábory pre deti a jesenné rekreačné pobyty pre seniorov v spriatelenom meste Umag v Chorvátsku. Ostať na papieri by podľa neho nemali aj uzavreté zmluvy o priateľstve a spolupráci ani s mestami Tapolca v Maďarsku a Znojmo v Čechách.



Post starostu chce obhájiť súčasný šéf samosprávy Dušan Pekár (KDH), ktorý kandiduje tretíkrát. Do boja vstúpil aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik, ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren, ružinovský miestny poslanec a riaditeľ Televízie Ružinov (TVR) Igor Adamec a manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková. Ide však zatiaľ o neoficiálny zoznam a počet, oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.