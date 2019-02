Bratislava obstaráva zimnú a letnú údržbu za takmer 50 miliónov eur

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je podľa oznámenia do 18. marca.

Bratislava 21. februára (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo súťaž na zabezpečenie zimnej a letnej údržby komunikácií v hlavnom meste na roky 2019 až 2022 v hodnote 49,5 milióna eur s DPH. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Magistrát tvrdí, že obstaráva prostredníctvom inovatívneho dynamického nákupného systému. Má ísť o pružnejší nástroj, ktorý umožňuje získať väčší rozsah ponúk a zároveň zrýchliť zadávanie zákaziek podľa aktuálnych potrieb.



Systém má platiť počas štyroch rokov. V rámci letnej údržby budú obstarávané služby, ako napríklad čistenie a splachovanie komunikácií, čistenie pešej zóny, lávok, parkovísk, schodov či zastávok MHD. "Ďalej sú to služby zamerané na likvidáciu skládok odpadov, havárií, vyprázdňovanie odpadkových košov a zároveň aj kosenie, odstraňovanie buriny či orezy a výruby stromov, krov a ďalšie," spresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Pri zimnej údržbe pôjde o služby zamerané na zmierňovanie nepriaznivých vplyvov snehu a poľadovice, udržiavanie komunikácií v zjazdnom stave, odstraňovanie klzkosti, zabezpečenie zimnej pohotovosti, posyp a pluhovanie. "Systém bude zohľadňovať aj požiadavky tzv. chodníkovej novely, v rámci ktorej má samospráva povinnosť čistiť všetky chodníky vo svojej správe," podotkol Bubla.



Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je podľa oznámenia do 18. marca. Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom je 25. marec.



Dynamický nákupný systém je podľa magistrátu plne elektronický postup na zadávanie zákaziek, pri vzniku ktorého nie je potrebná detailná špecifikácia toho, čo sa ide obstarať. Po tom, čo sa firmy kvalifikujú, verejný obstarávateľ môže pristúpiť k zadávaniu čiastkových zákaziek, a to veľmi flexibilne s detailnou špecifikáciou. "Zákazky môže obstarávateľ zadávať dlhodobé, na celú zimnú alebo letnú sezónu, krátkodobé a aj jednorazové. Počas dynamického nákupného systému je možné zadať ľubovoľný počet zákaziek rozsahom veľkých aj malých a ľubovoľnému počtu dodávateľov," vysvetlil Bubla.



Rozdiel oproti klasickej verejnej súťaži vysvetľuje hlavné mesto na príklade z tejto zimy. Zmenou legislatívy totiž pribudli túto zimu do správy mesta státisíce metrov chodníkov navyše. Mesto však nebolo schopné v zmluvne upravenej zimnej údržbe na túto zmenu zareagovať a objednať dodatočné výkony. Magistrát deklaruje, že nový spôsob umožní jednoduchšiu reakciu, či už na zmeny legislatívy, alebo aj na zmenu počasia a všetkého, čo môže mať zásadnejší vplyv na predmet zákazky.



Výhody dynamického nákupného systému vidí Bratislava v tom, že umožňuje verejnému obstarávateľovi mať k dispozícii väčší rozsah ponúk, umožňuje rýchle zadávanie zákaziek (za 11 dní je podpísaná zmluva) podľa aktuálne známych potrieb a dáva príležitosť aj dodávateľom, ktorí nestihnú zareagovať na začiatku, pretože je celé roky prístupný pre všetkých, ktorí splnia podmienky.



Bývalé vedenie hlavného mesta od minulého roka deklarovalo, že si Bratislava postupne vytvorí vlastný komunálny podnik, ktorý bude mať letnú a zimnú údržbu ciest na starosti.