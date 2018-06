Obyvatelia Obchodnej ulice žiadajú zabezpečenie verejného poriadku

Zlá bezpečnostná situácia vládne podľa miestnych ľudí dlhodobo na celej ulici a jej vyvrcholením bolo koncom mája napadnutie Filipínca Henryho Acordu.

Bratislava 18. júna (TASR) - Nadmerný hluk, rušenie nočného pokoja, vandalizmus a násilnosti. To je dlhodobý obraz Obchodnej ulice v centre Bratislavy podľa tunajších obyvateľov. Tí sú znepokojení zo zlej bezpečnostnej situácie na ulici, preto listom žiadajú primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala o urýchlené zabezpečenie verejného poriadku.



Zlá bezpečnostná situácia vládne podľa miestnych ľudí dlhodobo na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája napadnutie Filipínca Henryho Acordu, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel.



"Dlhodobo sme konfrontovaní s nadmerným hlukom ľudí porušujúcich nočný pokoj, vandalizmom, incidentmi súvisiacimi s konzumáciou alkoholu na ulici. Ale aj násilnosťami, ktoré sa pravidelne odohrávajú v neskorých večerných a nočných hodinách, najmä počas víkendov," píšu obyvatelia v liste adresovanom primátorovi.



Nesrovnala žiadajú o spoločné stretnutie aj so zástupcami štátnej a mestskej polície. Miestni chcú na ňom navrhnúť ich predstavu o komplexnom riešení bezpečnostnej situácie na Obchodnej ulici, a to nielen na obdobie letných mesiacov.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a primátor Nesrovnal po úmrtí Filipínca informovali, že v uliciach Bratislavy budú počas leta posilnené policajné hliadky, rovnako bude v centre hlavného mesta pôsobiť počas hlavnej turistickej sezóny viac "operatívcov". Primátor zdôraznil, že Bratislava musí ostať tolerantným a bezpečným mestom. "Nesmieme dopustiť, aby obyvatelia či návštevníci sa báli chodiť von, aby niekto ohrozoval ducha tolerancie, na ktorom stojí toto mesto," uviedol Nesrovnal.