Bratislava očakáva ku koncu roka nárast svojho dlhu na 51,66 percenta

Magistrát musí vypracovať a predložiť na rokovanie mestských poslancov zdôvodnenie výšky dlhu spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Dlh Bratislavy vzrastie a prekročí hranicu 50 percent. S takouto prognózou ráta hlavné mesto, ktoré predpokladá ku koncu roka 2018 výšku svojho dlhu 142 miliónov eur a dlhovú zaťaženosť 51,66 percenta. Ide tak o nárast dlhu, keďže v schválenom rozpočte Bratislavy na roky 2018 až 2020 sa rátalo so zadlženosťou na úrovni 49,25 percenta. Vyplýva to z materiálu predloženom na rokovanie mestského zastupiteľstva.



Magistrát teraz musí vypracovať a predložiť na rokovanie mestských poslancov zdôvodnenie výšky dlhu spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Následne má o tom informovať aj ministerstvo financií. Mesto materiál spracovalo a predložilo zastupiteľstvu ešte koncom septembra. Mestskí poslanci sa pre viacero prerušených zasadnutí k nemu ešte nedostali. V programe rokovania ho majú najbližšie zaradený v utorok (23.10.).



Na nárast dlhu Bratislavy upozornil v pondelok na tlačovej konferencii aj kandidát na primátora Bratislavy Václav Mika. Hlavné mesto podľa neho plánovalo mať na konci tohto roka dlh vo výške 49,16 percenta. "Žiaľ, realita je taká, že sa dlh zvyšuje. Mesto musí prijať opatrenia na zlepšenie hospodárenia a takzvanú dlhovú brzdu. Znamená to, že mesto na konci funkčného obdobia primátora Iva Nesrovnala prenáša dlhy do budúcich období, a to v čase, keď sa ekonomike a príjmom mesta darí," povedal Mika. Dobrý hospodár podľa jeho slov svoje záväzky platí a nezvyšuje dlh. Ako podotkol, dlh mesta v absolútnej výške dosiahne 142 miliónov eur, čo je podľa neho v nominálnej hodnote najvyššie číslo za posledných desať rokov. Vedenie mesta vyzval, aby platilo svoje záväzky a zároveň nevytváralo nové záväzky pre budúce obdobia.



Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko tvrdí, že vo všeobecnosti odporúčajú, aby sa v dobrých časoch vytvárali rezervy na tie horšie. "Dá sa potvrdiť, že pokiaľ mestu od roku 2014 stúpli príjmy, tak tie by mohli byť využité, aby sa ten dlh nezvyšoval," podotkol.



Hlavné mesto v predloženom materiáli zdôvodňuje nárast dlhu zmenou termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od ministerstva financií a načerpania 2. tranže od Slovenskej sporiteľne. Magistrát deklaruje, že návrh mestského rozpočtu na roky 2019 až 2021 bude zostavený tak, aby bola zabezpečená úroveň zadlženosti pod hranicou 50 percent.