Od pondelka začnú opravovať privádzač do Devínskej Novej Vsi

Od stredy je naplánovaná aj oprava Tešedíkovej ulice v Záhorskej Bystrici. Pracovať sa bude v úseku od Československých tankistov po Rošického ulicu.

Bratislava 30. júna (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v opravách ciest. Od pondelka začne opravovať privádzač do Devínskej Novej Vsi a dlažbu na Františkánskom námestí. V stredu začnú rekonštruovať aj povrch vozovky na Tešedíkovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Na Františkánskom námestí bude opravovaný úsek vedľa Miestodržiteľského paláca. Predpokladané ukončenie prác je do 22. júla. "Lokálna oprava spočíva v predláždení a výmene poškodenej dlažby," priblížia Onufer.



Paralelne v pondelok sa začne aj s opravou privádzača do Devínskej Novej Vsi v oboch smeroch. Rekonštruovať sa bude úsek od opravovanej časti vozovky za zastávkami MHD Vápenka po opravenú časť pri zastávkach MHD Krpáš v dvoch jazdných pruhoch. Predpokladané ukončenie prác je tiež 22. júla. Obchádzková trasa bude viesť po prejazdnom úseku cesty II/505. Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením.



Od stredy je naplánovaná aj oprava Tešedíkovej ulice v Záhorskej Bystrici. Pracovať sa bude v úseku od Československých tankistov po Rošického ulicu. Predpokladané ukončenie prác je do 8. júla. Aktuálne sa zároveň stále opravuje Kazanská a Račianska ulica, pričom sa realizujú aj povrchové úpravy na Trnavskom mýte či dlažba na Námestí slobody.



Taktiež pokračuje obnova vozovky na Gagarinovej a Prievozskej ulici. Zároveň sa dokončuje aj oprava dlažby na Radničnej a Uršulínskej ulici.



V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie.



Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.