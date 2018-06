V roku 2018 využilo v Bratislave očkovanie v teréne 119 bezdomovcov

Série očkovacích akcií organizujú mimovládne organizácie, ktoré naďalej upozorňujú, že zdravotná starostlivosť pre väčšinu bezdomovcov nie je prístupná.

Bratislava 26. júna (TASR) – Očkovanie proti hepatitíde typu A v teréne využilo v Bratislave od začiatku roka 119 ľudí bez domova. Série očkovacích akcií organizujú mimovládne organizácie, ktoré naďalej upozorňujú, že zdravotná starostlivosť pre väčšinu bezdomovcov nie je prístupná. TASR o tom informovali organizácie Proti prúdu, Depaul, Kresťania v meste, Milosrdní bratia Domov sv. Jána z Boha Bratislava a Equita.



Mimovládne organizácie volajú po legislatívnych zmenách, ktoré by zaistili prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova. "Tá väčšinou nie je dostupná kvôli nezmyselne vzniknutým administratívnym dlhom na zdravotnom poistení a ďalším legislatívnym prekážkam. Zmeny sú potrebné v zákone o zdravotnej starostlivosti, v zákone o zdravotnom poistení a prípadne aj v ďalších zákonoch," spresnili.



Na túto situáciu sa rozhodli mimovládne organizácie upozorniť prostredníctvom série očkovacích akcií v teréne. Spolupracujú pri tom s lekármi – dobrovoľníkmi. V rámci tejto kampane vyrazili začiatkom júna do terénu už po štvrtýkrát. Očkovanie organizačne i finančne zastrešilo OZ Equita a zaočkovať proti hepatitíde typu A sa dalo 46 ľudí bez domova. Od začiatku tohto roka už využilo ponúknuté očkovanie v teréne 119 bezdomovcov.



Očkovacia kampaň podľa organizácii ukázala obrovský záujem a snahu ľudí bez domova postarať sa o svoje zdravie. "Očkovanie bolo oslovenými klientmi odmietnuté iba výnimočne, kým v bežnej populácii je to skôr naopak. Ľudia bez domova vyjadrovali nielen vďaku a ocenenie lekárom, ktorí za nimi prišli, ale aj záujem o ďalšiu zdravotnú starostlivosť," povedala Lucia Roussier z OZ Equita.



Mimovládne organizácie však upozorňujú, že preventívne zdravotné akcie v teréne nemôžu dlhodobo platiť z vlastných zdrojov. Ako tvrdia, je úlohou štátu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre najzraniteľnejších občanov. Snažiť však budú o vznik pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva, ktorá by pripravila návrhy legislatívnych zmien.



Ministerstvo zdravotníctva pre TASR nedávno uviedlo, že situáciu monitoruje a ak si to aplikačná prax vyžiada, je otvorené diskusii k prípadným zmenám predovšetkým v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, samosprávou, VÚC, ako aj organizáciami tretieho sektora.