Odvoz bioodpadu bude v Bratislave prebiehať ešte do konca novembra

Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vykonávať odvoz bioodpadu zo záhrad ešte do konca novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.



Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v hlavnom meste realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. "Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bioodpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na webstránke spoločnosti OLO, prostredníctvom aplikácie "zistite si váš odvozný deň bioodpadu"," priblížila Humeniková. Odvoz bioodpadu v Bratislave sa začne v roku 2019 realizovať od 1. marca. Bioodpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.



Bratislavčania môžu naďalej žiadať o hnedú zbernú nádobu alebo kompostér. "Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť, a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240 litrov," priblížila Humeniková. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120 litrov, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240 litrov.



Nakladanie s bioodpadom majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. "Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku," podotkla Humeniková. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bioodpadu sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.