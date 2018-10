OLO odmieta všetky vyhlásenia, že vozí odpad na nelegálnu skládku

Firma OLO mala podľa Halása od roku 2016 zmluvu so spoločnosťou Vassal EKO, ktorá je práve s nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach spájaná.

Bratislava 11. októbra (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odmieta všetky vyhlásenia o tom, že vozí odpad na rozsiahlu nelegálnu skládku v mestskej časti Podunajské Biskupice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti Beáta Humeniková. Reagovala tak na stredajšiu (10.10.) tlačovú konferenciu kandidáta na starostu Podunajských Biskupíc Martina Halása, ktorý vyjadril vážne podozrenia, že na nelegálnej skládke mohol skončiť aj odpad z OLO. Jasné dôkazy, ktoré by to potvrdzovali, však neposkytol.



"OLO niekoľkokrát, či už prostredníctvom kontrol GPS zberných vozidiel, náhodných kontrol alebo vážnych lístkov jasne deklarovala, že žiadny druh odpadu nekončí na nelegálnej skládke a od tejto skládky sa OLO absolútne dištancuje. Každé zberné vozidlo našej spoločnosti je vybavené GPS systémom, na základe ktorého dokážeme presne určiť, kde sa nachádza, jeho trasu aj druh odpadu, ktorý preváža," uviedla pre TASR Humeniková.



Firma OLO mala podľa Halása od roku 2016 zmluvu so spoločnosťou Vassal EKO, ktorá je práve s nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach spájaná. V tesnej blízkosti tejto skládky má totiž Vassal EKO svoj areál. V ňom realizuje dotrieďovanie papiera a plastov pre mestskú firmu OLO, keďže doteraz nemá povolenie spustiť svoju novú automatizovanú separačnú linku, ktorú postavila v priestoroch dotrieďovacieho závodu OLO.



Vozidlá OLO sa podľa Halása aj v týchto dňoch pohybujú okolo areálu Vassal EKO, blízko nelegálnej skládky. "Je tu vážne podozrenie, že OLO sa na tom mohlo spolupodieľať. Máme viacero otázok, ktoré sme mu adresovali. Jedna z nich je, že ak sa to preukáže, či sa bude finančne spolupodieľať aj na likvidácii skládky," podotkol kandidát na starostu. Otázne podľa neho je, ako nakladá OLO so separovaným odpadom a kde takýto odpad spolu s komunálnym končí.



Firma Vassal EKO odmieta akúkoľvek súvislosť jej podnikania s touto skládkou s tým, že táto environmentálna záťaž v jej susedstve tam bola skôr, ako vznikla jej firma. Okresný úrad Bratislava však tvrdí, že skládka vznikla až po začatí činnosti Vassal EKO v danej lokalite.