OLO si nevýhodne prenajalo 16 áut, tvrdia bratislavskí poslanci

Bratislava 31. mája (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) si podľa mestských poslancov Jána Hrčku a Richarda Mikulca prenajala 16 áut, ktoré nevyužíva a zapožičiava si ich za viac než dvojnásobnú cenu, za akú by ich kúpila. To podľa poslancov dokazuje, že zámerom niektorých ľudí v OLO je vyťahovať verejné peniaze na zbytočnosti.



Namiesto toho, aby si v OLO kúpili nové auto za približne 9000 eur, tak si ho podľa Hrčku radšej prenajali na štyri roky za 19.000 eur. "Aby to bol väčší biznis, tak si takto prenajali 16 áut. Keď sme si vytiahli počet najazdených kilometrov tak 12 zo 16 áut má najazdených 3500 km a menej. Päť áut okolo 1500 km a jedno dokonca iba 460 km," priblížil.



Pri kontrole v OLO poslanci zistili, že okrem 16 áut boli tri špecifickejšie autá, ktoré mali byť nové a nejazdené. Dodávateľ, ktorý vyhral prenájom na nové nejazdené autá na 48 mesiacov, dodal podľa Hrčku ročné auto s 26.000 najazdenými kilometrami. V OLO to podľa jeho slov nikomu neprekážalo a podpísali prevzatie tohto auta. "Oslovili neznámu firmu, od tej si vypýtali, koľko by stáli autá, keby sa prenajímali na tri mesiace. Tá im dala samozrejme vyššiu cenu ako pri 48-mesačnom prenájme a oni to skombinovali. Zobrali ceny nájomných áut na tri mesiace, ale prenajali si ich na 48 mesiacov," vysvetlil Hrčka. Takto vznikla podľa neho škoda spoločnosti OLO viac ako 200.000 eur. Pýta sa preto, ako je možné, že Dozorná rada OLO si nevšimla zákazku za pol milióna eur, ktorá je predražená o viac ako 200.000 eur.



Firma OLO na otázky TASR zatiaľ neodpovedala. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal povedal, že OLO má svoje predstavenstvo a dozornú radu. "Ja som informovaný o tom, že dozorná rada sa tomu bude venovať. My si počkáme na výsledky jej vyšetrovania," skonštatoval. Šéf Dozornej rady OLO Martin Kuruc pre TASR uviedol, že o tomto probléme vie len od Hrčku. Požiadal preto generálneho riaditeľa OLO Branislava Cimermana, aby k tomu pripravil všetky podklady a informácie. "Budúci týždeň v stredu by malo byť zasadnutie dozornej rady, na ktorej nám má riaditeľ vysvetliť, ako a čo bolo obstarané a či sú informácie od Hrčku pravdivé," skonštatoval.