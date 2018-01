Bratislava opäť poskytne finančný príspevok na odstraňovanie grafitov

Podávať žiadosti môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Bratislave.

Bratislava 17. januára (TASR) - Hlavné mesto aj v tomto roku poskytne finančný príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter. Podávať žiadosti môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v Bratislave. Samospráva vyčlenila tento rok vo svojom rozpočte na tento účel celkovo 150.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Príspevok môže byť udelený do maximálnej výšky 3000 eur pre jedného žiadateľa. Ten musí byť použitý na preplatenie nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych grafitov z fasád bytových a nebytových budov a objektov. "To znamená nákupom odstraňovacích náterov, jednorazových náterov, preventívnych ochranných náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto činnosť a na antigrafitový náter. Finančný príspevok je prideľovaný do výšky schválených finančných prostriedkov mesta v danom roku," vysvetlila Onufer.



Žiadosť o finančný príspevok spolu s povinnými prílohami je potrebné vyplniť a doručiť vždy k poslednému dňu v mesiaci. Finančné príspevky sa budú udeľovať každý mesiac do konca septembra 2018, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy, po posúdení pracovníkmi odbornej komisie hlavného mesta. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o príspevok v rámci rozdeľovania finančných prostriedkov odbornou komisiou je cenová ponuka vypracovaná špecializovanou firmou za účelom lepšej prehľadnosti stavu poškodeného objektu. "Pre efektívne vynakladanie prostriedkov hlavné mesto zabezpečuje odborné posúdenie žiadosti obhliadkou poškodenej nehnuteľnosti," podotkla Onufer.



Verejnosť môže získať bližšie informácie o systéme pomoci pri odstraňovaní grafitov spolu s formulárom žiadosti na webe hlavného mesta. V roku 2017 túto možnosť využilo 93 žiadateľov a prerozdelila sa celá suma 150.000 eur.