Osadenie súsošia Márie Terézie v centre mesta Bratislavy neschválili

V centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí vystavil Bratislavský okrášľovací spolok 14. marca 2018 zmenšenú bronzovú kópiu mramorového jazdeckého súsošia Márie Terézie od Jána Fadrusza, ktorá od roku 1897 stála od roku 1897 na Námestí korunovačného pahorka (dnešné Námestie Ľudovíta Štúra). Súsošie bolo v roku 1921 zničené československými legionármi z politických dôvodov. Verejná prezentácia potrvá do štvrtka (15.marca 2018) do 18.00 h.

Bratislava 15. marca (TASR) – Jazdecké súsošie Márie Terézie z bronzu, ktoré je zmenšenou kópiou mramorovej sochy od Jána Fadrusza, neosadia v centre Bratislavy pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, podľa viacerých sa táto socha nehodí na toto miesto. Vedeli by si ju skôr predstaviť umiestnenú v Rači, na Bratislavskom hrade či v interiéri verejnej budovy.



Mestské zastupiteľstvo neschválilo ani myšlienku poslancov Sone Svoreňovej a Mariána Greksu, ktorí chceli požiadať hlavnú architektku Bratislavy pripraviť návrh umiestnenia súsošia napríklad v okolí Katedrály sv. Martina, Bratislavského hradu, Sadu Janka Kráľa či v Rači. "Na Hviezdoslavovom námestí už máme niekoľko sôch bez kontextu. Nesnažme sa na jedno miesto dať všetko. Pri takejto veľkosti je to skôr socha interiérová, do verejnej budovy, nie na námestie," povedal poslanec Branislav Kaliský. Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský vyjadril ochotu nájsť v mestskej časti vhodné miesto na umiestnenie sochy.



Na Hviezdoslavovom námestí chcel jazdecké súsošie Márie Terézie osadiť Bratislavský okrášľovací spolok (BOS), ktorý ju dal vytvoriť. Socha je dielom Martiny Zimanovej Matúšovej. Výkonný riaditeľ BOS Maroš Mačuha pre TASR priblížil, že chceli, aby toto dielo v centre Bratislavy pripomínalo ľuďom rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu a obdobie korunovácií. Okrášľovací spolok však dlho hľadal miesto, kde by mohol toto bronzové súsošie osadiť. Pôvodne plánoval na Vajanského nábreží, ale komisia pre pamätníky toto miesto neodporučila. Napokon sa ako potenciálne vhodný ukázal priestor pred hotelom Carlton.



BOS po rozhodnutí mestských poslancov bude zvažovať, čo ďalej. Podľa Mačuhu nemá význam osádzať túto sochu niekde na periférii mesta. "V tomto prípade za perifériu považujem aj Bratislavský hrad. Nie všetci turisti, ktorí idú do mesta, totiž navštívia hrad," podotkol. S račianskym starostom o umiestnení sochy BOS už dlhšie komunikuje a podľa Mačuhu budú musieť tento návrh opäť prekonzultovať. "Chceli sme niečo darovať mestu, náklady boli v desiatkach tisíc eur, mesto však ten dar nezobralo. Budeme uvažovať, čo ďalej, je možné že tá socha skončí aj v súkromnom priestore," skonštatoval Mačuha.



Jazdecké súsošie Márie Terézie z bronzu, ktoré je zmenšenou kópiou mramorovej sochy od Jána Fadrusza, znázorňuje udalosť Vitam et sanguinem z roku 1741, keď uhorská šľachta podporila mladú kráľovnú v nástupníctve na uhorský trón a bola symbolom vernosti.