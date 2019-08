Bratislava oslavuje storočnicu pripojenia Petržalky k Československu

Bratislava 14. augusta (TASR) – Oslobodenie a pripojenie Petržalky k Československu sa odohralo bezbolestne a bez ujmy na životoch. Petržalský okrášľovací spolok si pri mýtnom domčeku na staromestskej strane pri Starom moste v stredu pripomenul 100. výročie vojenského pripojenia Petržalky k Československu.vysvetlila situáciu predsedníčka Petržalského okrášľovacieho spolku Iveta Plšeková.Časť vojakov práve 14. augusta pred 100 rokmi prešla naboso cez Starý most, ďalšia časť prerúčkovala popod konštrukciu mosta a postrihala káble od mín. Tretia časť vojakov sa preplavila na člnoch k dnešnému Pečnianskemu lesu, objasnila Plšeková.pokračuje predsedníčka.Pri spomienke na tento deň na mýtnom domčeku pri Starom moste pripevnia pamätnú tabuľu.vysvetlil dôvod umiestnenia tabule podpredseda Petržalského okrášľovacieho spolku Ernest Huska. Tabuľa by mala do dvoch týždňov visieť na svojom mieste.V rámci pripomínania si výročia na Tyršovom nábreží otvorili výstavu k 100. výročiu pripojenia Petržalky k Československu.