Bratislava otvorí brány, vystaví aj originál privilégia Ondreja III.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Otvorené historické miesta, mestské múzeá, kultúrne, spoločenské, športové areály i kanceláriu primátora. To všetko budú mať k dispozícii obyvatelia i návštevníci hlavného mesta počas Bratislavských mestských dní, ktoré každoročne prilákajú tisíce ľudí. Konať sa budú od štvrtka (25. 4.) do nedele (28. 4.). Tento rok mesto vystaví základné mestské práva - originál privilégia Ondreja III. z roku 1291. Program bude venovaný deťom i rodinám, milovníkom histórie, hudby, divadla i športu.



"Samospráva opäť bezplatne sprístupní desiatky podujatí svojich mestských organizácií. Bratislavské mestské dni prinesú atraktívny víkend strávený v meste, v jeho kultúrnych organizáciách, na námestiach, ale aj v blízkej prírode," informuje hlavné mesto. Vedenie samosprávy sa tento rok rozhodlo vystaviť originál privilégia Ondreja III. z roku 1291. Kráľ touto výsadnou listinou preniesol na mesto a jeho obyvateľov časť svojich práv. Ich udelenie malo trvalú právnu silu a bol tak potvrdený existujúci stav plnoprávneho mesta.



Mestské dni sa začínajú vo štvrtok otváracím koncertom Slovakia Cantat 2019 – medzinárodného festivalu zborov o 19.00 h v Jezuitskom kostole. Od štvrtka bude na priečelí Primaciálneho paláca vizuálna show venovaná prvým mestským privilégiám a storočnici názvu Bratislava. V piatok (26. 4.) sa začne amatérsky hokejový turnaj, technologický festival IXPO a večer sa budú v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava odovzdávať Ceny primátora Bratislavy.



Hlavný program je naplánovaný v sobotu (27. 4.) a v nedeľu. V sobotu o 10.00 h bude pri Michalskej bráne odpečatenie mestských brán a historický sprievod. V Primaciálnom paláci si návštevníci môžu v sobotu do 18.00 h pozrieť primátorovu pracovňu a kancelárie, porozprávať sa s primátorom Matúšom Vallom a jeho námestníkmi. Na Hlavnom námestí sa predstavia bratislavské základné umelecké školy a centrá voľného času. Od 10.00 h budú v sobotu vyhliadkové plavby na Dunaji a na Jakubovom námestí Dobrý trh.



Svoje brány počas soboty a nedele otvoria mestské múzea i Múzeum petržalského opevnenia. Pre verejnosť bude pripravený komentovaný vstup do kostnice pod Kaplnkou sv. Jakuba. Ľudia môžu navštíviť aj bratislavskú zoo alebo Vodárenské múzeum. Svoje dvere otvorí aj Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava. Z balkóna Primaciálneho paláca zaznie aj fanfárový koncert. Dopravný podnik Bratislava posilní v sobotu a nedeľu niektoré linky MHD. Premávať budú aj historické vozidlá.



Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta.



Kompletný program Bratislavských mestských dní môže verejnosť nájsť na webovej stránke hlavného mesta.