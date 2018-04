O celomestskej parkovacej politike v Bratislave poslanci nerozhodli

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v stredu prostredníctvom sociálnej siete uviedol, že je to už asi šiestykrát, čo sa o zavedenie regulácie v parkovaní do praxe pokúša.

Bratislava 26. apríla (TASR) - O spustení celomestskej parkovacej politiky v Bratislave vo štvrtok mestské zastupiteľstvo nerozhodlo, podvečer totiž už nebolo ani po viacerých prestávkach uznášaniaschopné. Poslanci sa tak vo svojom rokovaní nedostali k návrhu novely všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní a návrhu dodatku, ktorý upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií.



Spustiť parkovaciu politiku v Bratislave sa pritom nedarí opakovane. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v stredu (25.4.) prostredníctvom videa na sociálnej sieti uviedol, že je to už asi šiestykrát, čo sa o zavedenie regulácie v parkovaní do praxe pokúša. "Keď sa ma pýtate, prečo to robím, pozrite sa do bratislavských ulíc. Každý rok je v nich viacej áut a menej príležitostí na parkovanie. Je to čiastočne aj vďaka ekonomickému rozvoju, ale určite je to neexistenciou pravidiel rezidenčného parkovania. Bratislava je posledným krajským mestom, ktoré takéto rezidenčné parkovanie nemá," vysvetlil.



Najzásadnejšími zmenami vo VZN o parkovacej politike sú podľa mestského poslanca a šéfa dopravnej komisie Jozefa Uhlera tie, že počet rezidenčných kariet na jeden byt už nebude obmedzený a prevádzkovateľom parkovacích miest už môže byť len právnická osoba so 100-percentnou účasťou mesta alebo mestskej časti. Žiadne tretie firmy tak nebudú môcť prevádzkovať parkovanie v Bratislave.



Parkovacia politika podľa jeho slov veľmi rozdeľuje mestské zastupiteľstvo a podporu jej spustenia vidí pol na pol. "Bolo by určite dobré, aby sme to schválili a pripravili legislatívny rámec pre ďalšie volebné obdobie, pretože schválenie neznamená, že to bude od zajtra fungovať, ale že sa tým len uvoľnia ruky pre mestské časti, aby mohli realizovať parkovaciu politiku na svojom území," vysvetlil Uhler.



Kritikom pripravenej parkovacej politiky je najväčší poslanecký Bratislavský klub. Jeho predseda Ján Budaj magistrátu vyčíta, že nie sú ešte vybudované záchytné parkoviská a na zavedenie regulácie v parkovaní nie je dostatočne pripravená ani MHD. Takúto parkovaciu politiku považuje len za novú daň. "Celý tento komplex vecí, spôsob hospodárenia a kooperácia mestských častí, ani v jedinom tomto bode nebola parkovacia politika životaschopná," skonštatoval Budaj. Predpokladá, že zavedenie parkovacej politiky sa presunie až do budúceho volebného obdobia.



Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Voči VZN o parkovaní podal prokurátor protest, mesto preto pristúpilo k novelizácii nariadenia. Odsúhlasiť ju však ešte musia mestskí poslanci.