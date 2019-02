Petržalka bude tento rok hospodáriť s viac ako 39,4 milióna eur

Jednou z najväčších priorít je parkovacia politika.

Bratislava 5. februára (TASR) - Bratislavská Petržalka bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 39.457.969 eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď jednohlasne schválili rozpočet mestskej časti na rok 2019. Samospráva sa tak dostáva z rozpočtového provizória.



"Cieľom je, aby mestská časť zefektívnila, znížila náklady alebo aby našla ďalšie zdroje príjmov. Súčasný rozpočet je nastavený tak, aby sme hľadali zdroje a potenciálne ďalšie príjmy," uviedol pre TASR petržalský starosta Ján Hrčka. Opatrenia a projekty tak súvisia nielen so zvyšovaním hospodárnosti, ale navrhujú sa tiež štrukturálne a systémové zmeny, aby bola mestská časť do budúcna pripravená na prípadné zníženie príjmov.



Podľa starostu sa dá rozpočet označiť ako konsolidačný, treba to však vnímať s istou mierou. "Ťažko sa to dá takto zaškatuľkovať, lebo nič nie je biele alebo čierne, sú tu vždy nejaké odtiene," poznamenal Hrčka. Súhlasí s ním aj prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik, podľa ktorého sa tohtoročný rozpočet mestskej časti nedá porovnať s minuloročným. Ten bol predvolebným expanzívnym rozpočtom.



Jednou z najväčších priorít je parkovacia politika. "Parkovacia politika z dôvodu poriadku, zlepšenia podmienok pre obyvateľov s trvalým pobytom a motivácia a navýšenie príjmov cez prehlasovanie trvalého pobytu," podotkol Hrčka.



Prioritou by mala byť tiež čistota a poriadok súvisiace s prácou Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka a zabezpečenie letnej a zimnej údržby prioritne vo vlastnej réžii. Týka sa to napríklad aj častejšieho a lepšieho kosenia či vysypávania smetných košov. Starosta však upozornil, že výsledok nebude viditeľný okamžite. "Tento rok je taký prechodný, musíme nainvestovať a urobiť opatrenia, aby sme od budúcej zimy a leta mohli fungovať v inom režime," doplnil Hrčka.



Mestskú časť čaká v rámci priorít aj doriešenie školských obedov po zmene legislatívy, zvýšenú pozornosť chce venovať aj bezpečnosti a energetickému zefektívňovaniu. Medzi plánmi je tiež budovanie nových chodníkov a cyklotrás, zlepšovanie technického vybavenia odborných učební v školách, dobudovanie ihriska pre zdravotne postihnutých na Blagoevovej ulici, nový oplotený výbeh pre psov, obstaranie projektu na rekonštrukciu zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou na Vavilovovej ulici či na revitalizáciu Šrobárovho námestia. Investovať by sa malo tiež do životného prostredia či v oblasti územného rozvoja.



Hoci poslanci nakoniec rozpočet schválili, počas rozpravy zazneli aj kritické hodnotenia. Niektorí ho označili za "smutný" materiál bez konkrétnej myšlienky niečo naštartovať, iní mu vyčítali horšie štruktúrovanie, pričom položky nie sú v niektorých prípadoch "rozmenené na drobné". Starosta na margo toho uviedol, že pri príprave rozpočtu bola zvolená forma systému a racionalizácie, aby bol použitý tak, že na vecných veciach sa vydokladuje, či, čo, koľko a kde je to potrebné.



"Dal som veci do balíkov a systém je nastavený tak, že sa urobí pasport a potom sa s poslancami zoradia priority. Keď nemáte v rozpočte ani zlomok na pokrytie nákladov, tak si budete musieť vybrať, čo je prioritnejšie pred čím. Toto nech si povedia potom poslanci, ja im do toho nebudem absolútne zasahovať," dodal Hrčka.