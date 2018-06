Bratislavská Petržalka pokračuje v odstraňovaní autovrakov z parkovísk

Vlani sa samospráve podarilo prostredníctvom zazmluvnenej odťahovej služby odstrániť z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel a ďalších viac ako 60 vozidiel odstránili samotní vlastníci.

Bratislava 17. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka naďalej pokračuje v odstraňovaní vrakov áut. Od januára do konca mája tohto roka sa mestskej časti podarilo z verejných priestranstiev odstrániť takmer 30 vozidiel, ktoré ohrozovali alebo poškodzovali životné prostredie. Ďalších 27 nepojazdných vozidiel odstránili ich vlastníci, ktorí tak zareagovali na výzvu samosprávy.



"Mestská časť sa svojimi aktivitami snaží, aby životné prostredie bolo čo najlepšie. K životnému prostrediu patria aj vraky áut, ktoré naše prostredie nezlepšujú. Preto sa snažíme, aby ich v Petržalke bolo čo najmenej," uvádza samospráva na svojej webovej stránke. Tej sa vlani podarilo prostredníctvom zazmluvnenej odťahovej služby odstrániť z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel a ďalších viac ako 60 vozidiel odstránili samotní vlastníci.



V prípade, že obyvatelia registrujú vo svojom okolí dlhodobo odstavené vozidlá, môžu sa obrátiť na miestny úrad. Ak vozidlo nemá tabuľky s evidenčným číslom a ani viditeľné VIN číslo, mestská časť naň umiestni výzvu na jeho odstránenie so 60-dňovou lehotou. Ak sa v tomto termíne nič nezmení, mestská časť predmetné vozidlo odstráni. Potom musí požiadať dopravný inšpektorát o zistenie majiteľa, ktorého následne upozorní na stav vozidla. Ak do určitého termínu vozidlo nespojazdní alebo neodstráni, požiada obvodný úrad o preverenie technického stavu vozidla. Celkovo trvá samospráve niekoľko mesiacov, kým sa jej podarí vrak auta definitívne odstrániť.



Samospráva tým v mnohých prípadoch nahrádza povinnosti vlastníkov vozidiel. Tí sú podľa zákona o odpadoch povinní na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad.