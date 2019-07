Cez leto zrekonštruujú vstupné priestory Martinského cintorínu

Martinský cintorín bol vysvätený v roku 1919 a pôvodne mal byť najväčším miestom posledného odpočinku v slovenskej metropole.

Bratislava 8. júla (TASR) – Dnes sa začala rekonštrukcia vstupných priestorov Martinského cintorína v bratislavskom Ružinove.



"Práce by mali byť ukončené v prvej polovici septembra,“ uviedol pre TASR Radoslav Vavruš, riaditeľ organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktoré sa stará o mestské cintoríny. Zároveň požiadal verejnosť o trpezlivosť v súvislosti s obmedzením a zníženým komfortom pri vstupe na pietne miesto.



Rekonštrukcia vstupných priestorov je pokračovaním celkovej renovácie cintorína, ktorá sa začala v roku 2018 obnovou chodníkov. "V tejto fáze sa položí nová zámková dlažba, vybuduje sa tiež nová dažďová kanalizácia a budú sa robiť aj elektroinštalačné práce ako predpríprava na nasvietenie vstupného portálu cintorína," ozrejmil Vavruš. "Náklady na rekonštrukciu v roku 2019 predstavujú výšku 113 000 eur bez DPH," dodal.



Počas prác bude hlavný vchod od Trnavskej ulice prístupný len cez malú bránku a len pre peších návštevníkov, rovnako len pre chodcov bude k dispozícii zadný vchod od Tomášikovej ulice. Motorovým vozidlom sa návštevníci vrátane imobilných návštevníkov môžu na cintorín dostať bočným vchodom z ulice Maximiliána Hella. Cintorín je v letnej sezóne otvorený do 7:00 do 20:00.



Martinský cintorín bol vysvätený v roku 1919 a pôvodne mal byť najväčším miestom posledného odpočinku v slovenskej metropole. Keďže sa mesto rozrastalo, jeho pôvodná plocha sa postupne zmenšovala.



Na cintoríne sú pochované mnohé významné osobnosti, napríklad priekopník slovenskej populárnej hudby Gejza Dusík, spevák a spoluzakladateľ slovenskej operety František Krištof Veselý či významný predstaviteľ slovenského a svetového animovaného filmu Viktor Kubal.



Miesto svojho posledného odpočinku má na Martinskom cintoríne aj spisovateľ, predstaviteľ slovenskej modernej prózy Dominik Tatarka a tiež český astronóm Záviš Bochníček, ktorý pôsobil dlhé roky na Slovensku a bol aj riaditeľom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.