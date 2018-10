Pomôžte polícii nájsť svedkov nehody, pri ktorej sa zranila chodkyňa

Podľa doterajších informácií došlo k dopravnej nehode na parkovisku pred administratívnou budovou na Košickej ulici v Bratislave.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v stredu (10.10.) okolo 13.40 h v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Podľa doterajších informácií polície došlo k dopravnej nehode na parkovisku pred administratívnou budovou na Košickej ulici. Vodič na neznámom aute narazil do chodkyne, ktorá sa pri udalosti poranila. Na ošetrenie ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc.



"Polícia v tejto súvislosti vyzýva svedkov, ktorí videli dopravnú nehodu a vedia poskytnúť bližšie informácie k jej priebehu, prípadne k doposiaľ neznámemu osobnému vozidlu, ktorého vodič by vedel prispieť k objasneniu tejto dopravnej nehody, aby tak urobili telefonicky na čísle 09610 35550 alebo na bezplatnom čísle polície 158, prípadne prostredníctvom facebokovej stránky Policajného zboru," uviedla Mihalíková.