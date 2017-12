Polícia je na Silvester v Bratislave pripravená

Pri vstupe do historického centra sa treba pripraviť na preventívne kontroly osôb. Vstup budú mať zakázaný ľudia pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Tohtoročné silvestrovské oslavy v hlavnom meste bude mať pod dohľadom zvýšený počet policajtov, pred polnocou treba v centre mesta počítať s dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Krátko pred polnočným ohňostrojom bude pre dopravu úplne neprejazdné Vajanského nábrežie a Mostová ulica. "Hliadky dopravnej polície nebudú ani v tento deň tolerovať jazdu vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok," povedala Slamková.



Silvestrovské oslavy bude mať pod dohľadom poriadková, dopravná a kriminálna polícia. Pri vstupe do historického centra sa treba pripraviť na preventívne kontroly osôb. Vstup budú mať zakázaný ľudia pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.



Policajti pri vchode ľuďom vezmú aj sklenené fľaše, rôzne tyče a zábavnú pyrotechniku. Mohli by ňou totiž ohroziť ostatných oslavujúcich v uliciach mesta.



Najviac ľudí policajti očakávajú na Hviezdoslavovom námestí, Námestí Ľudovíta Štúra a okolitých uliciach a námestiach, ako aj na nábreží Dunaja zo strany Starého Mesta.



Polícia ľuďom odporúča, aby sa chránili pred vreckovými zlodejmi, nedávali si peňaženku a cenné predmety na miesta, odkiaľ je ich možné ľahko odcudziť.



"Majitelia motorových vozidiel by mali byť zvlášť opatrní pri parkovaní a neparkovať na miestach, kde sa pyrotechnika obvykle používa," upozornila Slamková.