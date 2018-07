Poslankyňa Ružinova sa pre pokutu 1500 eur obrátila na ústavný súd

Ústavný súd v tejto súvislosti vyzval poslanecký zbor, ktorý predmetnú pokutu odsúhlasil a udelil, aby v predmetnej veci, k odvolaniu sa poslankyne voči pokute a k jej argumentom zaujal stanovisko.

Bratislava 16. júla (TASR) – Pokutu takmer 1500 eur, ktorú dostala poslankyňa bratislavského Ružinova Lucia Štasselová za porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rieši v súčasnosti Ústavný súd (ÚS) SR. Pokutu vo výške trojnásobného platu poslanca jej schválilo miestne zastupiteľstvo v januári tohto roka pre nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie majetkového priznania, a to so všetkými potrebnými náležitosťami.



"Podanie bolo ústavnému súdu doručené 10. mája. Vec bola predbežne prekovaná na neverejnom zasadnutí II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky 20. júna a uznesením prijatá na ďalšie konanie," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová. V súčasnosti v danej veci prebiehajú nevyhnutné procesné úkony. Termín rozhodovania o merite veci, teda v rámci návrhu na preskúmanie uloženia pokuty, však zatiaľ podľa hovorkyni ústavného súdu vytýčený nebol.



Ústavný súd zároveň v tejto súvislosti vyzval poslanecký zbor, ktorý predmetnú pokutu odsúhlasil a udelil, aby v predmetnej veci, k odvolaniu sa poslankyne voči pokute a k jej argumentom zaujal stanovisko a aby sa tiež vyjadril, či súhlasí s upustením od ústneho pojednávania. "Podľa zákona môže od ústneho pojednávania ústavný súd so súhlasom účastníkov konania upustiť, ak od tohto pojednávania nemožno očakávať ďalšie objasnenie veci," priblížila Ferencová. Znamená to, že vo veci sa rozhodne na neverejnom zasadnutí príslušného senátu.



"Ústavný súd zastupiteľstvo vyzval, aby sme v lehote do desiatich dní od doručenia výzvy oznámili, či súhlasíme s upustením od ústneho pojednávania. To znamená, že súd rozhodne bez toho, že by si pozval niekoho zo strany miestneho zastupiteľstva a rozhodne na základe listinných dôkazov," skonštatoval starosta Ružinova Dušan Pekár. K tomu, či poslanci mali kompetenciu rozhodovať o takejto pokute, sa vyjadriť nechcel. "Ťažko budem rozhodovať alebo určovať, či zastupiteľstvo prekročilo svoje kompetencie. Na to slúži ústavný súd, ten vyriekne pravdu," poznamenal Pekár.



Výzvou sa najskôr zaoberala Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva (KOVZ), ktorá prijala stanovisko a následne minulý týždeň aj miestne zastupiteľstvo. To jednohlasne, všetkými 13 prítomnými poslancami, schválilo, že súhlasí s predmetným upustením.



Podpredseda KOVZ Vladimír Sloboda na margo toho skonštatoval, že komisia a zastupiteľstvo len potvrdzujú prechádzajúci postup. Nevidí totiž dôvod, prečo by sa uznesenie o pokute malo meniť. Rovnakého názoru je aj iný poslanec Slavomír Drozd. "Pokuty si nevymýšľame tu, v zastupiteľstve, ako poslanci. A nedávame pokuty, či sa nám niekto páči alebo nepáči, či je kolega z klubu alebo nie," povedal v rozprave. Upozornil, že pokuty sú dané zákonom a ten, kto ho poruší a nepodá majetkové priznanie načas, musí s pokutou počítať. "Nemyslím si, že by bola na mieste nejaká falošná kolegialita a vzájomné si odpúšťanie pokút. Myslím si, že zbytočné naťahovanie času nie je na mieste," doplnil Drozd.



Samotná poslankyňa sa posledného zastupiteľstva nezúčastnila, dôvodom mala byť dovolenka. Ešte v januári však pre TASR priznala, že si je porušenia zákona vedomá. "Táto chyba vznikla z presvedčenia komisie, že mi chýba daňové priznanie. Ale tiež zrejme z mojej nepozornosti, keďže som podávala naraz dve majetkové priznania a ročné zúčtovania som priložila len k jednému z nich," uviedla Štasselová. To, že k jej načas podanému majetkového priznaniu chýbajú ročné zúčtovania, sa dozvedela po termíne, takže ich doložila až po termíne. "Za chyby sa platí, aj za tie nevedomé. Pokutu akceptujem," povedala Štasselová s tým, že voči rozhodnutiu sa odvolávať nebude.



V súčasnom volebnom období sa už pokuty udeľovali. Napríklad vo februári 2015 schválilo zastupiteľstvo piatim poslancom pokutu 48,07 eura. A to z dôvodu, že po lehote podali písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Obdobná situácia bola napríklad aj v Petržalke v roku 2016, kedy museli pokutu zaplatiť dvaja poslanci.