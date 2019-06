Posledné násilné útoky prekročili rámec, tvrdí bratislavský magistrát

Mesto tak reagovalo na incidenty na Obchodnej ulici a jej okolí z piatka, pri ktorom došlo k policajnej streľbe na páchateľa ozbrojeného nožom a zo soboty rána, keď mal napadnúť muž nepočujúceho.

Bratislava 3. júna (TASR) - Posledné násilné útoky v centre Bratislavy prekročili únosný rámec a vyžadujú si okamžité riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste na viacerých úrovniach. Pre TASR to uviedlo hlavné mesto. Reagovalo tak na incidenty na Obchodnej ulici a jej okolí z piatka (31. 5.), pri ktorom došlo k policajnej streľbe na páchateľa ozbrojeného nožom a zo soboty (1. 6.) rána, keď mal napadnúť 28-ročný muž nepočujúceho 22-ročného muža.



"Obchodná ulica je dlhodobý problém, na ktorého zlepšení mesto Bratislava a mestská polícia intenzívne pracujú už niekoľko mesiacov. Robíme všetko preto, aby sme v krátkom čase na Obchodnej ulici zriadili policajnú stanicu mestskej polície, ktorá trvalo zvýši prítomnosť bezpečnostných zložiek v tomto mieste," povedal pre TASR hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Zároveň mestská polícia zriaďuje vlastnú zásahovú jednotku, ktorá bude mať sídlo práve v tejto stanici. Do riešenia situácie mesto zainteresovalo aj prevádzkovateľov podnikov na Obchodnej ulici, obyvateľov okolia ulice, a tiež komunikuje o spoločných riešeniach so štátnou políciou. Viac konkrétnych opatrení plánuje mesto predstaviť už tento týždeň.



Počas uplynulých dní došlo na Obchodnej ulici a v jej blízkom okolí k dvom násilným incidentom. V poobedňajších piatkových (31. 5.) hodinách na Obchodnej ulici polícia strieľala na páchateľa ozbrojeného nožom. Incident sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. V sobotu ráno na Hurbanovom námestí napadol 28-ročný muž nepočujúceho 22-ročného muža. Napadnutý muž utrpel krvácanie do mozgu v spojení s opuchom.



Obyvatelia Obchodnej ulice sa dlhodobo sťažujú na zlú bezpečnostnú situáciu. Tá podľa miestnych vládne na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája 2018 napadnutie Filipínca Henryho Acordu, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil vtedy 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel. Juraj H. bol odsúdený Okresným súdom Bratislava I na trest odňatia slobody vo výške šiestich rokov. Prokuratúra sa však odvolala.