Bratislava pozýva na prehliadku priestorov bývalých kúpeľov Grössling

Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou.

Bratislava 6. novembra (TASR) – Hlavné mesto pozýva verejnosť na prehliadku priestorov bývalých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Otvorené budú od stredy (7.11.) do piatka (9.11.) počas stanovených hodín. Z bezpečnostných dôvodov bude návštevníkom sprístupnená iba časť interiéru bývalých kúpeľov. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Obyvatelia i návštevníci Bratislavy budú mať počas nasledujúcich dní možnosť nahliadnuť do miest, ktoré boli pre verejnosť dlhé roky z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Časť interiéru bude prístupná v stredu od 17. do 19. h, vo štvrtok (8.11.) a v piatok od 16. do 19. h. Po rokoch súdnych sporov sa mestu podarilo budovu kúpeľov získať späť. Plánuje ju zrekonštruovať a prevádzkovať v nej mestské kúpele. Do návrhu plánu rozpočtu na rok 2019 už súčasné vedenie mesta predbežne navrhlo potrebné financie.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom až do roku 1994. Hlavné mesto uzavrelo v roku 2007 zmluvu o nájme priestorov kúpeľov Grössling so spoločnosťou Synaphea za účelom ich rekonštrukcie. K tej ale nikdy nedošlo, a preto hlavné mesto prevzalo kúpele Grössling späť od nájomcu v roku 2017. Od roku 2017 boli realizované v objekte sanačné práce a aktuálne mesto pripravuje celkovú obnovu kúpeľov.



Budovu kúpeľov Grössling postavili v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony podľa projektu viedenského architekta Alberta Svobodu a boli v nej sedacie a vaňové kúpele. K rozšíreniu kúpeľov o nové krídlo došlo v roku 1914. V časti budovy orientovanej na Dunaj vybudovali aj šermiarsku sálu. V roku 1917 Priemyselná banka predala kúpele Prešporskej obchodnej a úvernej banke a kúpele Pozsony sa zmenili na akciovú spoločnosť Grössling. Posledné rozširovanie kúpeľov sa udialo v rokoch 1929 a 1930, kedy sa kúpele rozrástli o nové byty. V roku 1946 odkúpilo kúpele mesto. V roku 1994 boli po takmer 100 rokoch kúpele zatvorené pre havarijný stav.