Práce pred Istropolisom súvisia výlučne s prípravou hokejovej fan zóny

Bratislava 4. apríla (TASR) - Práce, ktoré sa momentálne vykonávajú v okolí Istropolisu, súvisia výlučne s prípravou fan zóny počas majstrovstiev sveta (MS) v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave. Upozorňuje na to Gabriela Patkolová, mediálna zástupkyňa spoločnosti, ktorá plánuje rekonštrukciu budovy na Trnavskom mýte.



Reaguje tak na medializované informácie a "virálne" videá zobrazujúce búracie práce pred budovou dominantnej stavby Trnavského mýta. Ľudia zdieľajúci informácie na internete poukazujú na to, že bager odstraňoval podstavec, na ktorom sa pred rokom 1989 nachádzala busta Františka Zubku.



"V najbližších dňoch sa uskutoční príprava fan zóny na pozemku pred Istropolisom, nijako nesúvisí so samotnou budovou," zdôraznila Patkolová. Jej slová potvrdil aj hovorca mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Marek Tettinger. "Odstránenie podstavca bolo požiadavkou vychádzajúcou zo zaistenia bezpečnosti návštevníkov pripravovanej fan zóny," vysvetlil pre TASR.



O zónach, ktoré budú pripravené pre fanúšikov v oboch hostiteľských mestách (Bratislava a Košice) svetového šampionátu budú organizátori MS hovoriť v piatok (5. 4.) na tlačovej konferencii v Košiciach.