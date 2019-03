Pre nedeľný futbalový zápas Slovana a Spartaka posilnia MHD

Na zápas bude možné použiť električkové linky 2 a 4 (zastávka Nová doba), autobusové linky 39, 53, 61, 63 a 98, trolejbusové linky 204 a 205 (zastávka Bajkalská) a linku 207 (zastávka Zimný štadión).

Bratislava 1. marca (TASR) - V Bratislave zabezpečia v nedeľu 3. marca mimoriadnu posilovú dopravu a zmenu štruktúry výpravy MHD pre futbalový zápas Slovan Bratislava – Spartak Trnava na novom Tehelnom poli. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.



Na futbalový zápas bude možné použiť električkové linky 2 a 4 (zastávka Nová doba), autobusové linky 39, 53, 61, 63 a 98, trolejbusové linky 204 a 205 (zastávka Bajkalská) a linku 207 (zastávka Zimný štadión). "V čase od 16.00 h budú premávať podľa potreby vložené spoje. Celodenne bude zvýšená kapacita na linkách 2, 53, 204 a 207," spresnil DPB. Po skončení futbalového zápasu budú k dispozícii aj mimoriadne linky podľa potrieb na smery Devínska Nová Ves - linka 21, Dúbravka, Karlova Ves - linka 4, Petržalka - linky 68 a 98, Podunajské Biskupice, Ružinov linka 78. "Mimoriadne vozidlá budú pristavené v bezprostrednom okolí futbalového štadióna podľa pokynov usporiadateľov," podotkol DPB.



Pre cestovanie do Rače odporúča využiť linku 3 zo zastávky Pionierska, pre cestovanie do Dúbravky a Karlovej Vsi radí využiť linku 4 zo zastávky Nová doba. Pre cestovanie do Devína môžu cestujúci využiť linku 4 zo zastávky Nová doba s prestupom na linku 29 na zastávke Lafranconi. Pre cestovanie na Kramáre je možné využiť linku 204 zo zastávky Bajkalská a na Palisády linku 207 zo zastávky Zimný štadión. Pre cestovanie do Devínskej Novej Vsi odporúča DPB cestujúcim využiť mimoriadny spoj linky 21 zo zastávky Nová doba, do Záhorskej Bystrice mimoriadny spoj linky 21 zo zastávky Nová doba s prestupom na linku 37 na zastávke Patrónka. Pre cestovanie do Vajnôr je možné využiť linku 53 zo zastávky Nová doba, na Hlavnú stanicu a letisko sa môžu cestujúci dostať linkou 61 zo zastávky Bajkalská.



Pre cestovanie na autobusovú stanicu môžu využiť mimoriadny spoj linky 68 zo zastávky Nová doba. Do Ružinova, Vrakune a Podunajských Biskupíc bude jazdiť mimoriadny spoj linky 78 zo zastávky Nová doba. Do Petržalky môžu cestujúci využiť linku 98 alebo mimoriadny spoj linky 68 zo zastávky Nová doba. Pre cestovanie do Jaroviec, Rusoviec a Čunova si môžu zvoliť linku 98 s prestupom na linku 91 na zastávke Jasovská.