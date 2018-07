Pre opravy ciest a zastávok obmedzili v Bratislave viaceré linky MHD

O obmedzeniach informuje na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).

Bratislava 18. júla (TASR) – Cestujúci musia v týchto dňoch počítať s obmedzeniami niektorých liniek bratislavskej MHD. Dôvodom je oprava ciest či rekonštrukcia križovatiek i plynovodov. O obmedzeniach informuje na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Od pondelka (16.7.) do 27. júla prebieha oprava križovatky Rusovská cesta-Hálova a oprava zastávok Jungmannova a Hálova. Križovatka je prejazdná len v priamom smere Rusovskej cesty. Toto obmedzenie sa tak dotklo liniek 83, 84, 88, 92, 99 a N95. Linka 83 a 84 smer Technopol a Ovsište pokračuje od zastávky Dvory po trase priamo Panónska cesta, výjazd na Bratskú vpravo, zjazd na Kopčiansku smerom k Železničnej stanici (ŽST) Petržalka a výjazd vpravo na Rusovskú cestu, kde sa od premiestnenej zastávky Jungmannova napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obslúži len zastávku Rusovská cesta. Obe linky v smere do Dúbravky - Pri kríži pokračujú od premiestnenej zastávky Jungmannova po trase priamo Rusovská cesta, Einsteinova, výjazd na Most SNP, kde sa od zastávky Aupark napoja na svoju trasu. Neobsluhujú zastávku Dvory.



Linka 92 smer Vozovňa Petržalka pokračuje od zastávky Dvory po trase priamo Panónska cesta, výjazd na Bratskú vpravo, zjazd na Kopčiansku smerom k ŽST Petržalka a výjazd vpravo na Rusovskú cestu, kde sa od premiestnenej zastávky Jungmannova napojí na svoju trasu. Na obchádzkovej trase obsluhuje len zastávku Rusovská cesta. V smere Volkswagen linka 92 pokračuje od premiestnenej zastávky Jungmannova po trase priamo Rusovská cesta, Einsteinova, výjazd smerom na Most SNP a následný zjazd na Einsteinovu smerom na Most Lafranconi, kde sa od zastávky Einsteinova napojí na svoju trasu. Neobsluhuje zastávku Dvory. Zastávka liniek 83, 84, 88, 92, 99 a N95 Hálova je obojsmerne zrušená a zastávka Jungmannova je obojsmerne premiestnená približne 60 metrov bližšie k zastávke Hálova.



DPB zároveň informuje, že od 21. júla do 23. júla do 16.00 h a od 28. júla do 29. júla do 18.00 h budú budované prípojky inžinierskych sietí a ulica Líščie údolie bude pri poliklinike v Karlovej Vsi neprejazdná. Dotkne sa to linky 139 smer Cintorín Slávičie údolie, ktorá obslúži náhradnú zastávku Hájnická zriadenú na ulici Líščie údolie, ale neobslúži zastávky Jurigovo námestie a Hájnická v štandardnej polohe.



Od 25. júla do 17. augusta bude neprejazdná Kozia ulica z dôvodu rekonštrukcie plynovodov. Linka 147 smer Búdková bude preto musieť pokračovať od zastávky Zochova po trase priamo Pilárikova, nadjazd nad Staromestskou ulicou, zjazd na Staromestskú ulicu na opačný smer Hodžovo námestie, Staromestská, Hodžovo námestie, Palisády, Šulekova, kde sa od zastávky Šulekova napojí na svoju trasu.