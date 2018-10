Prevádzkovatelia bikesharingu pripravujú pre užívateľov aplikáciu

Do bikesharingu v Bratislave sa od začiatku septembra, kedy bol spustený, zaregistrovalo takmer 30 000 užívateľov, ktorí zrealizovali 70 000 jázd.

Bratislava 13. októbra (TASR) – Prevádzkovatelia systému zdieľaných bicyklov - bikesharingu v Bratislave pripravujú pre užívateľov na jar budúceho roka spustenie mobilnej aplikácie, ktorá by mala uľahčiť využívanie tejto služby. Na tlačovej konferencii to tento týždeň potvrdil hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.



"Nejaké testy zrealizujeme už na jeseň, ale budú skôr v úzkom kruhu," povedal. Aplikácia k bikesharingu je podľa jeho slov štandard a má byť k dispozícii na jar.



Pre užívateľov, ktorí chcú systém zdieľaných bicyklov v Bratislave využívať, momentálne funguje stránka slovnaftbajk.sk. Prostredníctvom nej sa môžu zaregistrovať, vybrať si z ponuky programov, zaplatiť a dostať SMS správu s kódom, potrebným na odomknutie a použitie bicykla. Je tu aj dostupná mapa staníc či návod na využitie služby.



Do bikesharingu v Bratislave sa od začiatku septembra, kedy bol spustený, zaregistrovalo takmer 30.000 užívateľov, ktorí zrealizovali 70.000 jázd. Bicykle sa najviac využívajú medzi 7. a 9. a 17. a 22 h. Najvyťaženejšia je dokovacia stanica na Námestí SNP, kde sa týždenne požičia takmer 800 bicyklov. Nasledujú dokovacie stanice na Šafárikovom námestí, Pribinovej ulici pri obchodnom centre a na Viedenskej ceste pod Mostom SNP. "V súčasnosti je v uliciach zhruba 200 bicyklov. Bikesharing je k dispozícii v štyroch mestských častiach – v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke, kde sa aktuálne nachádza 73 dokovacích staníc," povedal Molnár.



V zimných mesiacoch bude prevádzka bikesharingu v Bratislave prispôsobená počasiu. V prípade nepriaznivého počasia, kedy hrozia nehody alebo úrazy užívateľov, budú bicykle dočasne stiahnuté. Na jar 2019 sa systém zdieľaných bicyklov má spustiť so 750 bicyklami, ktoré si bude možné požičať v 90 staniciach a zmení sa aj ponuka programov pre užívateľov.



Prvé týždne bikesharingu v hlavnom meste charakterizoval nielen vysoký záujem o bicykle, ale aj časté prípady vandalizmu. Kritické sú najmä víkendy, počas ktorých servisní technici pozbierajú niekoľko desiatok poškodených bicyklov.