Pri kríži sa nájomné byty stavať nebudú, zdôraznil primátor M. Vallo

Vallove slová si vyslúžili potlesk drvivej väčšiny prítomných. Jedna z obyvateliek v diskusii však vyslovila obavu, aby na mieste nevznikol v horizonte pár rokov iný, ešte väčší objekt.

Bratislava 10. apríla (TASR) - V lokalite Pri kríži v bratislavskej Dúbravke, na mieste, kde mali vyrásť náhradné nájomné byty, sa stavať nebude. Na stredajšej verejnej diskusii s obyvateľmi Dúbravky o tom uistil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Téma výstavby bola popri otázkach dopravy jednou z hlavných tém verejného stretnutia.



"Odmietam krivdu, ktorou je všetko to, čo sa týka náhradného nájomného bývania, krivdu ľudí bývajúcich v reštituovaných bytoch, nahrádzať takouto traumou, ako by bol tento dom,“ povedal. Spomenul pritom odpor obyvateľov v minulom roku, ktorí osobne bránili výstavbe.



Vallo sa nezrieka povinnosti mesta stavať náhradné nájomné byty, tvrdí však, že je potrebné vec riešiť inak a inde. „Pozrieme sa v Dúbravke na mestský pozemok, ktorý bude oveľa menej problematický a budeme to od začiatku úplne inak komunikovať, ako tomu bolo v predchádzajúcom období,“ zdôraznil.



Vallove slová si vyslúžili potlesk drvivej väčšiny prítomných, jedna z obyvateliek v diskusii však vyslovila obavu, aby na mieste nevznikol v horizonte pár rokov iný, ešte väčší objekt, ako bol plánovaný v prípade nájomného bytového domu.



Bratislava má povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku roka 2017 má preto povinnosť im vyplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným. V roku 2019 na to mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo 1,5 milióna eur.



Prvých 68 bytov chcel magistrát postaviť v dúbravskej lokalite Pri kríži, s výstavbou začal na jar 2017. Stavbu však viackrát stopli mestskí poslanci a nesúhlas vyjadrila aj mestská časť, podľa ktorej je potrebné najskôr vyriešiť zeleň a vybudovať parkovisko pre autá, ktoré doteraz stáli na mieste začatej výstavby. Mesto však tvrdilo, že stavať ho núti zákon a neriešením situácie môže mesto prísť o množstvo peňazí. Bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal sa v tom čase vyjadril, že výstavbu nebrzdí žiadny vecný problém, len záujem určitej skupiny ľudí, ktorým nevyhovuje verejnoprospešný projekt.



Koncom apríla 2017 Okresný súd Bratislava IV nariadil neodkladné opatrenia, hlavné mesto sa tak muselo zdržať v dotknutej lokalite akejkoľvek stavebnej činnosti či výrubu drevín do právoplatného rozhodnutia súdu a určenia platného zverenia týchto pozemkov. Magistrát sa však proti tomu odvolal. Krajský súd v Bratislave o niekoľko mesiacov ale zrušil rozhodnutie, ktorým sa pozastavila stavba. Mesto už s výstavbou však nepokračovalo. Ani plány na výstavbu náhradných nájomných bytov v iných mestských častiach sa nestretli s pochopením, mestskí poslanci takto v minulosti napríklad zamietli úvahy stavať v Petržalke.



V minulom roku magistrát plánoval nakúpiť v intraviláne Bratislavy náhradné nájomné byty pre žiadateľov z reštituovaných bytov formou obchodných verejných súťaží. Riešením problematiky náhradného nájomného bývania v Bratislave bola poverená aj medzirezortná pracovná skupina vytvorená na základe uznesenia vlády z decembra 2017. Doteraz sa stretla dvakrát. Zástupcovia hlavného mesta na stretnutí deklarovali požiadavku zvýšenia štátnej dotácie na výstavbu nájomného bytu z 1000 eur na m2 na dvojnásobok. „Po vnútornej diskusii jednotlivých orgánov štátnej správy bolo konštatované, že mesto Bratislava má pristúpiť k riešeniu tejto problematiky iniciatívnejšie a v prvom rade má využiť existujúce nástroje na obstaranie náhradných nájomných bytov,“ uviedlo v tejto súvislosti Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.