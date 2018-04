Nesrovnal vyzýva Pre Sent, aby nezamorovala mesto nelegálnou reklamou

Pre Sent ponúka v Bratislave prenájom informačných plôch na trojnožkách, ktoré zvyčajne obopínajú stĺpy verejného osvetlenia. Mestu sa podarilo v roku 2016 odstrániť 428 takýchto zariadení.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vyzýva spoločnosť Pre Sent, aby nezamorovala mesto nelegálnou reklamou a prestala osádzať svoje reklamné zariadenia na mestský majetok v rozpore so zákonom. Pre Sent ponúka v hlavnom meste prenájom informačných plôch na takzvaných trojnožkách, ktoré zvyčajne obopínajú stĺpy verejného osvetlenia. Mestu sa podarilo v roku 2016 odstrániť 428 takýchto zariadení, z bratislavských ulíc však nezmizli.



Nesrovnal to vysvetľuje tým, že spoločnosť zmenila taktiku a používa viaceré finty, ktoré považuje za protiprávne. "Keď mesto zistí, že na jeho majetku je osadená trojnožka, vyzveme spoločnosť Pre Sent, aby ju odstránila. Firma počká a posledný deň lehoty na odstránenie niekto príde a v noci trojnožku zoberie a dá ju na druhý stĺp. Tým vzniká nová situácia a v zásade musíme začínať od znova," priblížil primátor. Podľa neho sa spoločnosť snaží obchádzať zákon aj tak, že niektoré trojnožky sú neoznačené a nevidno tak, komu patria. "Je to v rozpore so zákonom, lebo reklamné nosiče musia byť označené," podotkol Nesrovnal.



Mesto sa dozvedelo, kto je za väčšinou neoznačených trojnožiek tak, že sa opýtalo inzerentov, ktorí využívajú tieto reklamné plochy, s kým majú uzavretú zmluvu. "Odpoveď nebola prekvapujúca, je to spoločnosť Pre Sent," uviedol primátor, ktorý vyzval inzerentov, aby sa presvedčili, že inzerujú na legálnych zariadeniach. Jednu z takýchto neoznačených trojnožiek si primátor v stredu zobral so sebou do kancelárie, jej majiteľovi prostredníctvom médií odkázal, aby si po ňu prišiel osobne.



Nesrovnal sa chce opätovne obrátiť na ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo dopravy a výstavby so žiadosťou sprísnenia právnych predpisov regulujúcich ochranu vlastníctva. "Lebo mesto je vlastník zariadenia a nevieme sa brániť proti takémuto podvodnému konaniu. Musíme sprísniť legislatívu," skonštatoval. Bratislavčanov žiada, aby pokračovali v nahlasovaní nelegálnych reklamných zariadení.