Projekt Eurovea 2 vstupuje do fázy prípravných prác

Predchádzať jej budú intenzívnejšie prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch.

Bratislava 1. marca (TASR) – Projekt Eurovea II, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, sa postupne dostáva do realizačnej fázy. Predchádzať jej budú intenzívnejšie prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch. Developer projektu, spoločnosť J&T Real Estate, deklaruje, že už disponuje právoplatnými povoleniami na sanáciu environmentálnej záťaže. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže Eurovea Tower v roku 2022.



Začiatok prípravných prác je naplánovaný na prvú polovicu marca 2019. Pre vybudovanie podzemných stien po obvode stavebnej jamy sa bude realizovať v prvej fáze výkop do hĺbky päť metrov. Z tejto úrovne sa bude budovať ochranná stena stavebnej jamy a potom sa výkop prehĺbi do finálnej hĺbky 15 metrov.



"V súvislosti s platnými povoleniami došlo v piatok k uzatvoreniu vonkajšieho verejného parkoviska pri Eurovea, ktorého pozemok je už oplotený. Pre verejnosť bude naďalej k dispozícii parkovanie v podzemných garážach nákupného centra s vjazdmi z Pribinovej ulice, na vonkajšom parkovisku na Olejkárskej ulici ako aj na verejnom parkovisku na prvom poschodí obytnej veže Panorama Tower 1 s vjazdom a výjazdom z Landererovej ulice," informoval TASR developer.



Deklaruje, že všetky prípravné aj stavebné práce bude realizovať tak, aby minimalizoval vplyv stavby na život súčasných obyvateľov a návštevníkov štvrte. Vjazd a výjazd vozidiel zo stavby počas výkopových prác je plánovaný na mieste existujúceho vjazdu na vonkajšie parkovisko, kde bude umiestnená aj autoumyváreň pre vozidlá vychádzajúce zo stavby. Pre účely poskytovania informácií týkajúcich sa výstavby a zasielania podnetov verejnosti zriadil developer špeciálnu e-mailovú adresu info@euroveacity.sk a mobilné číslo 0903998855.



Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu Eurovea 2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte Eurovea City. Projekt Eurovea 2 disponuje podľa investora vydaným územným rozhodnutím v rozsahu šiestich stavebných objektov, vrátane výškovej 46-podlažnej budovy. Developer tvrdí, že v súlade s platnými pravidlami pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty. Eurovea 2 podľa J&T Real Estate prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh, ktorý umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka.