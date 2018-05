Projekt Landererovho parku sa po rokoch dostáva do finálnej fázy

Mestská časť vo štvrtok odovzdala stavebníkovi miesto budúceho mestského zeleného parku.

Bratislava 31. mája (TASR) – Trojročné práce na projekte vybudovania Landererovho parku v bratislavskom Starom Meste sa dostávajú do finálnej fázy. Mestská časť vo štvrtok odovzdala stavebníkovi miesto budúceho mestského zeleného parku. Ten má vzniknúť v blízkosti Šafárikovho námestia, na ploche vyše 7000 štvorcových metrov ohraničenej ulicami Gajova, Alžbetínska a Dobrovičova a pokryť má aj bývalé obratisko autobusov.



"Dnes odovzdávame stavbu partnerom, ktorí zabezpečia realizáciu. Predpokladaný čas výstavby budú dva mesiace, to znamená, že do konca júla by malo byť všetko hotové. A verím, že v auguste sa tu už budeme môcť prechádzať a oddychovať," uviedol na tlačovej konferencii staromestský starosta Radoslav Števčík.



Vzniknúť má otvorený, zelený a bezbariérový priestor. Množstvo zelene, drevín a trávnatých plôch sa má oproti súčasnému stavu niekoľkonásobne zvýšiť, asfalt má zmiznúť. Pribudnúť majú tiež plochy s lúčnou zmesou, ktoré sa budú nachádzať v prednej a zadnej časti parku, zvyšok majú tvoriť klasické trávnaté plochy. "Zeleň bude plne zavlažovaná, aby sa neopakovali situácie z minulosti," ubezpečil Števčík s tým, že mestská časť je na zvýšené náklady pripravená. Samospráva totiž v rámci predošlej etapy už jeden výsev uskutočnila, avšak pod nevydarený pokus sa podpísalo horúce počasie, málo vlahy aj zo strany mestskej časti či zvierací škodcovia.



Centrálnu časť parku má tvoriť nový pavilón s existujúcou fontánou, ktorú by malo hlavné mesto zrekonštruovať a sfunkčniť. Pre nový pavilón čaká mestská časť na vydanie stavebného povolenia. Počíta sa tu s kultúrnymi aktivitami, napríklad výstavami, komornými koncertmi, diskusiami či čítaniami. "Je to v štádiu stavebného konania. Len čo budeme mať stavebné povolenie, budeme hľadať spôsob na realizáciu," doplnil Števčík, podľa ktorého sa teda pavilón nestihne vybudovať do otvorenia parku. Načas však budú podľa neho hotové všetky zelené plochy, mobiliár, nové detské ihrisko, i oplotený výbeh pre psov.



Na revitalizáciu by sa malo nakoniec vyčleniť celkovo 445.000 eur. Mestská časť vyčlení zo svojho rozpočtu 220.000 eur, súkromný investor dáva 225.000 eur. Vybudovanie parku si vyžiada dočasné obmedzenia pre chodcov, cyklistov i motoristov.



Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži na prelome rokov 2015/16, predchádzala tomu participácia s obyvateľmi. Pod novú podobu parku sa podpísal nemecký architekt so slovenským pôvodom Hans-Michael Földeak, ktorý pôsobí v Paríži. Projekt sa niekoľkokrát modifikoval, aby bol prijateľný a aj finančne a prevádzkovo únosný.



Do budúcna nie je vylúčené ani doriešenie komunikácie medzi budúcim Landererovým parkom a Šafárikovým námestím, ktorej správcom je hlavné mesto. Jednou z predstáv je vytvorenie pešej zóny prepájajúcej oba parky, podľa Števčíka je to však na ďalšiu diskusiu. Podľa neho totiž obyvatelia na jednej strane chcú viac zelene, avšak požadujú aj miesta na parkovanie.



Predmetné územie by malo niesť názov Landererov park, teda pomenovanie po niekdajšej dominantnej stavbe na tomto území, ktorou bol práve Landererov palác a na počesť prvého kníhtlačiara v Bratislave Jána Michala Landerera.