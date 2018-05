Projekt obchvatu prechádza zmenami na úkor kvality, varujú Jarovce

Podľa vicestarostu Jaroviec Jozefa Uhlera je dôkazom aj 400-metrový úsek v katastri ich mestskej časti, ktorý mal pôvodne stáť na pylónoch, no teraz sa počíta s betónovými múrmi.

Bratislava 2. mája (TASR) – Projekt obchvatu Bratislavy (D4 a R7) prechádza za pochodu zmenami, ktoré ušetria peniaze na úkor kvality. Upozorňuje na to vicestarosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler. Dôkazom podľa neho je aj 400-metrový úsek v katastri ich mestskej časti, ktorý mal pôvodne stáť na pylónoch, no teraz sa počíta s betónovými múrmi. Zhotoviteľ obchvatu tvrdí, že projekt je realizovaný plne v súlade s technickým riešením, ktoré je súčasťou koncesnej zmluvy.



V Jarovciach zvažuje podľa Uhlera zhotoviteľ vybudovať po novom oporné betónové múry, ktoré vyplní zeminou a na tom postaví diaľnicu. "Ak sa to stane, nebude to len estetický problém. Dopad to bude mať aj na pohyb zvierat a do Jaroviec už nebude môcť viesť cyklochodník, ktorý mal ísť práve popod diaľnicu," povedal pre TASR vicestarosta, ktorý za tým vidí biznis. Verí, že táto zmena nie je definitívna, lebo je pravdepodobné, že úsek zapustený v zemi betónovými múrmi naruší aj plynutie podzemných vôd. Zástupcovia Jaroviec už boli na rokovaní so zhotoviteľom a projektantmi, ktorých sa snažili presvedčiť, aby sa vrátili k vyhovujúcemu projektu z dokumentácie pre územné rozhodnutie.



Zástupca starostu bratislavských Rusoviec Radovan Jenčík o zmene v projekte počul a považuje to za drzosť aj z pohľadu okolitých mestských častí. "Neviem si predstaviť, že postavia desaťmetrovú betónovú stenu, ktorú pravdepodobne zavozia tou istou hlinou či stavebnou sutinou, čo vozia do Dunaja. Evidentne tu ide nielen o lacnejšie riešenie stavby, ale idú asi vyriešiť problém, ako sa zbaviť tých obrovských hromád, môžem pokojne povedať, bordelu," skonštatoval pre TASR.



Starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva taktiež avizuje isté zmeny v projekte obchvatu. Zhotoviteľ už požiadal mestskú časť o vyjadrenie. "Zužujú diaľnicu myslím z 26,5 metra na 25,5 metra. Robia iný systém odvodňovania diaľnice, chcú ešte nejaké návestia meniť a my sme žiadali o podrobné vyjadrenie, čo tieto ich návrhy zmien znamenajú," povedal pre TASR.



Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, tvrdí, že projekt je realizovaný plne v súlade s technickým riešením prijatým SR v zastúpení ministerstva dopravy a výstavby, ktoré je súčasťou koncesnej zmluvy. "Realizácia projektu sa vykonáva plne v súlade s platnou legislatívou a technickými požiadavkami a postupmi," povedalo pre TASR.



Všetky zmeny pri príprave D4 a R7 prebiehajú podľa rezortu dopravy v súlade s platnou legislatívou a zdĺhavý proces ich posudzovania i pripomienky záujmových združení výstavbu obchvatu predlžujú. "Zmeny v projekte pomáhajú diaľnicu optimalizovať tak, aby ju bolo možné ju čo najvýhodnejšie postaviť a aj vďaka tomu bola vysúťažená mimoriadne dobrá cena," uviedlo TASR ministerstvo. Kto tvrdí, že diaľnica sa zužuje o meter, podľa neho zavádza, alebo procesu nerozumie. "Pretože diaľnica bude mať klasickú šírku. Zužuje sa iba priestor medzi oboma diaľničnými pásmi, čím sa efektívnejšie využije územie," podotklo.