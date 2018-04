V podchode sú už zrekonštruované dve nástupištia, v ktorých sú osadené nové eskalátory, nové výťahy, kompletne zrenovované schodiská či steny.

Bratislava 10. apríla (TASR) – Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte v Bratislave ide podľa plánu. Od začiatku tohto týždňa prebieha posledná fáza jeho obnovy. Práce by mali byť ukončené v lete. Po utorkovom kontrolnom dni to potvrdili primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý i zástupcovia spoločnosti Immocap Group, ktorá podchod obnovuje.



V podchode sú už zrekonštruované dve nástupištia, v ktorých sú osadené nové eskalátory, nové výťahy, kompletne zrenovované schodiská či steny. Pri vstupe Nová tržnica bol vybudovaný aj nový výťah a nový prístrešok pri električkových nástupištiach. "Harmonogram platí. Máme za sebou dve fázy rekonštrukcie a vstúpili sme do poslednej. S prácami súvisia aj dočasné obmedzenia pre chodcov. Všetky obchádzky sú zrealizované po konzultácii s dopravnými inžiniermi a políciou, s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť," povedal Nesrovnal.







Slavomír Jankovič z Immocap Group priblížil, že aktuálne sa bude pracovať na vstupe číslo 2 k Domu odborov, na vstupe číslo 3 k Vajnorskej ulici, na vstupe číslo 4 smerom k nákupnému centru a na nástupišti 3, kde sa budú demolovať existujúce prístrešky a osádzať nové. Osádzať sa budú aj ďalšie nové eskalátory, výťahy a realizovať sa budú aj opravy povrchov. "Čo sa týka interiéru, budeme pracovať ešte na dlažbe, čakajú nás stropy, osadenie svetiel a pokračujeme v práci aj na obchodných jednotkách," priblížil. Dokončovať sa bude aj kanalizácia, vzduchotechnika či chladenie. Na povrchu ešte bude prebiehať oprava niektorých chodníkov. Realizovať sa bude aj obnova zábradlí v celom priestore Trnavského mýta či osadenie nových košov na odpad.







Rekonštrukcia zanedbaného podchodu na Trnavskom mýte sa začala 16. októbra minulého roka. O komplexnej obnove podchodu spoločnosťou Immocap Group rozhodli bratislavskí mestskí poslanci koncom septembra 2016. Poslanci jej totiž schválili prenájom podchodu na 15 rokov, s možnosťou opcie na ďalších päť rokov, za ročné nájomné jedno euro. Podmienkou je, že musí do revitalizácie podchodu spoločnosť investovať minimálne milión eur bez DPH. Immocap Group do obnovy investuje 2,5 milióna eur, vyše miliónom eur prispeje aj magistrát, a to najmä do zabezpečenia bezbariérovosti.