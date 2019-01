Rezidenčnému parkovaniu v Petržalke bude predchádzať sčítanie áut

To by sa malo uskutočniť od 4. februára do 23. apríla, pričom samotné sčítanie má prebehnúť na etapy celkovo sedemkrát.

Bratislava 11. januára (TASR) – Zavedeniu rezidenčného parkovania v bratislavskej Petržalke bude predchádzať zbieranie dát o všetkých autách parkujúcich v mestskej časti. To by sa malo uskutočniť od 4. februára do 23. apríla, pričom samotné sčítanie má prebehnúť na etapy celkovo sedemkrát. Samospráva už v tejto súvislosti vypísala súťaž na viacnásobné spočítanie motorových vozidiel.



"Naším cieľom je zozbierať čo najviac dát o parkovaní áut v Petržalke, aby sme pred zavedením rezidenčného parkovania presne vedeli, kde máme najväčší problém s parkovaním a akým spôsobom ho budeme riešiť," skonštatoval petržalský starosta Ján Hrčka. Analýza má ukázať aj to, koľko áut v Petržalke v noci reálne parkuje, koľko z nich má mimobratislavskú značku a v akých oblastiach sa jednotlivé autá pohybujú.



Spočítavať sa bude celá mestská časť, ktorá bude rozdelená do 14 ucelených zón. Autá sa budú sčítavať vždy od 21.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa a súčasťou sčítania bude dátum a čas, GPS súradnice a evidenčné číslo vodidla. Celkovo prebehne sčítanie sedemkrát, pričom jedno kompletné sčítanie definovaných oblastí bude počas jarných prázdnin v Bratislavskom kraji a jedno počas veľkonočných sviatkov.



Prvú rezidenčnú zónu plánuje mestská časť spustiť 1. júla, postupne by mali pribúdať ďalšie. "Cieľom je mať do štyroch rokov zavedené rezidenčné parkovanie na väčšine územia, v ideálnom prípade na celom území," podotkol Hrčka.



Starosta očakáva, že rezidenčné parkovanie zvýši aj motiváciu ľudí prihlásiť si v tejto mestskej časti trvalý pobyt. Nechce však diskriminovať tých, ktorým to ich nájomcovia neumožnia. Samospráva im preto umožní prihlásiť si trvalý pobyt na nehnuteľnosť mestskej časti. "Každých 10.000 ľudí navyše je približne milión eur pre mestskú časť," doplnil Hrčka.