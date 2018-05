Riešenie sporu dvoch základných škôl v Ružinove je stále otázne

Problematikou sa mali opätovne zaoberať ružinovskí poslanci na májovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.

Bratislava 29. mája (TASR) – Ako sa skončí spor dvoch základných škôl v bratislavskom Ružinove, ostáva zatiaľ otázne. Vedenie Základnej školy Ružová dolina 29, ktorej zriaďovateľom je mestská časť, naďalej trvá, že nájomnú zmluvu súkromnej základnej škole už nepredĺži, keďže situácia je neúnosná a sama má kapacitné problémy.



Súkromná škola tak bude musieť po 31. auguste fungovať v iných priestoroch. Nezodpovedanou otázkou však zostáva, kde by to malo byť a či nové priestory stihne pripraviť. Zameraná je totiž na žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia, poruchami správania i autistického spektra, Aspergerovým syndrómom, syndrómom ADHD a ADD či narušenou komunikačnou schopnosťou.



Problematikou sa mali opätovne zaoberať ružinovskí poslanci na májovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Na základe ich predchádzajúceho uznesenia im bola predložená informácia o výsledkoch poslaneckého prieskumu na základnej škole. Išlo však len o informačný materiál, nie riadny bod programu a poslanci tentoraz žiadne konkrétne závery neprijali. Rozhodnutie má v kompetencii riaditeľka štátnej základnej školy Anna Tomčániová, ktorá sa už aj niekoľkokrát vyjadrila, že končiacu sa zmluvu nehodlá predĺžiť.



"To jediné riešenie pre nás najlepšie, pre oba subjekty, je, aby si našli nové priestory. Podľa mňa nie je logické, aby sme predlžovali nájom o pol roka, lebo to je polovica školského roka," uviedol pre TASR starosta Ružinova Dušan Pekár na margo preklenovacieho obdobia, ktoré žiada súkromná škola. Verí, že škole sa podarí nájsť čo najskôr vhodné priestory, mestská časť vraj bude naďalej nápomocná. "Ponúkali sme jej nejaké nebytové priestory, ale pravdepodobne neboli vhodné na prevádzku súkromnej základnej školy," doplnil Pekár.



Mestská časť však iné voľné priestory nemá, čo potvrdil aj poslanec Vladimír Sloboda. "Môžeme len spolupracovať s inými subjektmi, ktoré takéto priestory majú. Mestská časť takéto priestory nemá. My nemáme fyzicky ako pomôcť, môžeme pomôcť len vyjednávať," skonštatoval Sloboda, ktorý sa prihovára k rozumnému ukončeniu nájomného vzťahu. "Bohužiaľ, už sme teraz v takom časovom sklze, že je to dosť problematické," podotkol Sloboda.



Ako jedno z riešení sa v tejto súvislosti spomínajú prípadné voľné priestory Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Spoločne so samosprávnym krajom boli nejaké rokovania a súkromná základná škola rokuje s odborom školstva na Bratislavskom samosprávnym kraji," priblížil Pekár. To síce kraj potvrdil, situáciu okolo voľných priestorov však až tak "ružovo" nevidí. "Bratislavský samosprávny kraj rokoval s vedením mestskej časti aj s vedením súkromnej základnej školy. BSK nemá momentálne voľné priestory, ktoré by pre prevádzkovanie základnej školy s inkluzívnym vzdelávaním boli vhodné," vysvetlila Veronika Beňadiková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie BSK.



Súkromná škola funguje v priestoroch štátnej školy už 15 rokov, nájom jej bol predlžovaný vždy na päť rokov. Minulý rok vedenie štátnej školy informovalo vedenie súkromnej školy o končiacom sa nájme a o tom, že nájomná zmluva sa už nebude predlžovať. Sama štátna škola má kapacitné problémy, počet žiakov by mal naďalej rásť aj vďaka viacerým developerským projektom v lokalite.



Vedenie súkromnej školy žiada preklenovacie obdobie, aby si stihla nájsť vhodné priestory, čo sa jej zatiaľ, aj napriek snahám, nepodarilo, nereálne boli aj ponuky zo strany miestneho úradu. Na predĺženie nájmu vznikla medzičasom aj petícia, ktorú podpísalo viac ako 900 ľudí. Zriaďovateľka a riaditeľka súkromnej školy Veronika Bisaki však taktiež priznala, že škola tajne dúfala, že im nájom predĺžený aj tentoraz bude, keďže doteraz im päťročná nájomná zmluva predĺžená bola.