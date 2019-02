Ružinov čaká rok stabilizácie a nových projektov, hovorí M. Chren

Medzi tohtoročné priority mestskej časti zaraďuje ružinovský starosta údržbu zelene, ciest a chodníkov v jej správe, ale tiež čistotu a poriadok.

Bratislava 8. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov čaká rok stabilizácie a rozbehnutia nových projektov. Takto vníma rok 2019 ružinovský starosta Martin Chren. "Bude dôležité predovšetkým nanovo nastaviť niektoré procesy a zefektívniť a zmodernizovať fungovanie mestskej časti," uviedol pre TASR. Doterajším problémom bola podľa neho jej nečinnosť v mnohých oblastiach.



"Nie je napríklad možné, aby tu tridsať rokov neboli vysporiadané chodníky, aby sme nevedeli, kto vlastní nejakú cestu, kde máme aké stromy a v akom stave," poznamenal Chren s tým, že bez hľadania riešenia sa problémy nakopili. Zlyhanie však vidí aj v tom, že miestny úrad nebol sebavedomým partnerom iným inštitúciám a investorom, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť na území Ružinova.



Medzi tohtoročné priority mestskej časti zaraďuje údržbu zelene, ciest a chodníkov v jej správe, ale tiež čistotu a poriadok. Samozrejmosťou by naďalej mala byť podpora kultúrnych a športových aktivít či financovanie aktivít pre seniorov a deti. "Budeme sa musieť venovať aj príprave investičných projektov, ako sú škôlky či garážové domy, a bolo by vhodné investovať napríklad aj do rekonštrukcie starej radnice v Prievoze," podotkol šéf ružinovskej samosprávy.



Na miestnom úrade sa v súčasnosti kompletizuje rozpočet mestskej časti na tento rok, keďže samospráva po zmene vedenia a viacerých členov poslaneckého zboru po minuloročných komunálnych voľbách začala rok 2019 v rozpočtovom provizóriu. Materiál by mal byť predložený na februárové rokovanie zastupiteľstva. "Nemám obavy, že by sme sa v kľúčových oblastiach nezhodli. Najväčšie problémy mestskej časti v podstate všetci poslanci už vo svojich predvolebných programoch identifikovali prakticky totožne," odpovedal Chren na otázku, či bude rozpočet kompromisom vedenia mestskej časti a miestnych poslancov.



Otázne zatiaľ ostáva, či sa mestská časť pridá k samosprávam, v ktorých funguje aj participatívny rozpočet. Podľa starostu má Ružinov fungujúci grantový program, do ktorého každoročne plynie pevne stanovené percento rozpočtu. "Tento rok prerozdelíme približne štvrť milióna eur," zdôraznil Chren. Ak však bude zo strany poslancov záujem, aby rozdeľovanie časti prostriedkov prebiehalo participatívne, teda hlasovaním obyvateľov, nebude tomu brániť a takýto návrh podporí.