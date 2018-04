Ružinov opäť hľadá nájomcu schátralého Domu kultúry na Bulharskej

Budúci nájomca by mal vzísť z verejnej obchodnej súťaže, ktorú odsúhlasili aj ružinovskí poslanci na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Bratislava 21. apríla (TASR) – Bratislavský Ružinov chce opäť oživiť dlhé roky nevyužívaný Dom kultúry (DK) na Bulharskej ulici. Hľadá preto záujemcu, ktorý by sa na to podujal a tieto kultúrne priestory v lokalite Trnávka zároveň opravil. Budúci nájomca by mal vzísť z verejnej obchodnej súťaže, ktorú odsúhlasili aj ružinovskí poslanci na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.



"My tam nechceme krčmy či nájomcu, ktorý by priestory len ďalej prenajímal. Naším cieľom je zachovanie kultúrneho využitia tejto budovy," priblížil starosta Ružinova Dušan Pekár s tým, že oproti minulosti sa tentoraz samospráva rozhodla presnejšie špecifikovať zámer využitia, ako aj kritériá ponúk. Mestská časť totiž podobnú súťaž vyhlásila aj vlani v decembri, hodnotiaca komisia však oba došlé návrhy odporučila starostovi odmietnuť.



Podľa najnovšieho rozhodnutia sa za najvhodnejší účel využitia považujú kultúrno-spoločenské akcie a s nimi súvisiace služby, ako aj obchod či stravovanie. Podstatné tiež je, aby záujemca o nájom ponúkal minimálne 50 divadelných vystúpení profesionálnych súborov za rok. "Minimálna výška investícií je stanovená na 300.000 eur a minimálne ročné nájomné na 2481,60 eura, čo je 206,80 eura mesačne," doplnila ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová s tým, že budúci nájomca musí teda stavebné úpravy a odstránenie havarijného stavu budovy financovať na vlastné náklady.



Záväzné súťažné návrhy je možné podávať prostredníctvom pošty, najneskôr s pečiatkou s dátumom 25. mája, alebo osobne do podateľne miestneho úradu na Mierovej ulici najneskôr do 28. mája do 12.00 h. Detaily verejnej obchodnej súťaže budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti. S víťazom súťaže bude uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú, a to na 25 rokov.