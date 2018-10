Ružinovská ekologická fotografia pozná svojich tohtoročných víťazov

Najlepších 14 diel v troch súťažných kategóriách je vystavených v ružinovskom obchodnom centre do 14. októbra.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Fakt, že fotografia a ekológia môžu spolu fungovať, potvrdzuje aj každoročná súťaž Ružinovská ekologická fotografia. Tento rok sa do nej prihlásilo 79 súťažiacich, ktorí sa snažili zachytiť životné prostredie Bratislavy a okolia, ako aj súčasnú podobu mesta a mestskej časti. Najlepších 14 diel v troch súťažných kategóriách je vystavených v ružinovskom obchodnom centre do 14. októbra.



"Tvorcovia fotografií zachytili stav prírody vo svojom okolí. Zobrazujú krásy, ale aj negatívne javy a udalosti. Podujatie Ružinovská ekologická fotografia nás tiež nabáda na väčšiu angažovanosť v starostlivosti o svoje okolie," poznamenal ružinovský starosta Dušan Pekár.



Súťažilo sa v troch kategóriách, a to deti do 16 rokov, mládež od 16 do 21 rokov a dospelí nad 21 rokov. Do 13. ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 80 súťažiacich. Spomedzi nich vyberala tie najlepšie diela odborná porota. Tú tvorili fotografka a pedagogička Judita Csáderová, odborná pracovníčka pre film a fotografiu Národného osvetového centra Zuzana Školudová, fotoreportér TASR Michal Svítok a zástupca ružinovského starostu Martin Pener.