Bratislava sa zapojí do Hodiny Zeme, dominanty v sobotu večer zhasnú

Bratislava 30. marca (TASR) – Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Dóm sv. Martina, historická budova Slovenského národného divadla, Starý most či Most Apollo sa v sobotu o 20.30 h na hodinu zahalia do tmy. Svetlá dominánt zhasnú pri príležitosti svetovej kampane na ochranu životného prostredia Hodina Zeme, do ktorej sa zapojí aj mesto Bratislava.



"Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás," informuje na sociálnej sieti hlavné mesto. Do tmy sa ponorí v sobotu aj Primaciálne námestie, Stará radnica či pylón Mosta SNP.



Na Slovensku sa do Hodiny Zeme zapája viac ako 20 miest a desiatky firiem a organizácií. Okrem bratislavských dominánt zhasne aj Bojnický zámok, Spišský hrad, Trenčiansky aj Nitriansky hrad, hrad v Starej Ľubovni, Hodinová veža v Banskej Bystrici či Mariánsky stĺp v Chrenovci-Brusne.