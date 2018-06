Seniori sa aj tento rok môžu vzdelávať na letnej univerzite

Tento rok je pre seniorov pripravená séria prednášok venovaná vzťahu Slovenska k Európskej únii, o múzeách v Bratislave, osobnostiach folkloristiky v hlavnom meste a o Bratislave v auguste 1968.

Bratislava 18. júna (TASR) - Bratislavskí dôchodcovia sa budú môcť aj tento rok bezplatne vzdelávať a spoznať množstvo zaujímavých vecí. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Karol Mičieta v pondelok uzavreli zmluvu o spolupráci. Týka sa 8. ročníka Letnej Bratislavskej univerzity seniorov, ktorá sa bude konať v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca od 31. júla do 9. augusta.



"Tento rok sme pre seniorov pripravili sériu prednášok, venovanú vzťahu Slovenska k Európskej únii, o múzeách v Bratislave, osobnostiach folkloristiky v hlavnom meste a o Bratislave v auguste 1968," priblížil Nesrovnal.



Letná univerzita seniorov je podľa neho obľúbené a prospešné podujatie. Seniori sa naň môžu prihlásiť na magistráte, kapacita je obmedzená. Celý projekt je financovaný hlavným mestom vo výške 1000 eur a mesto ho ponúka seniorom zadarmo.



Cyklus štyroch prednášok by mal podľa Mičietu obnoviť pamäť aj tým, čo si možno všetko pamätajú. "Mesto dáva priestor, my dávame obsah a lektorov. O tento projekt veľký záujem, budeme musieť asi hľadať možnosti zväčšenia kapacity, nahrávania prednášok alebo cyklu pre mestské časti, lebo tu je o to taký záujem, že je okamžite obsadené," uviedol. Všetkým seniorom, ktorí sa nebudú môcť letnej univerzity zúčastniť, odporúča prihlásiť sa na Univerzitu tretieho veku na UK.